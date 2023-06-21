Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şükrü Sina Gürel hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şükrü Sina Gürel'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şükrü Sina Gürel kimdir? Şükrü Sina Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Sina Gürel hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şükrü Sina Gürel hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Şükrü Sina Gürel'in hayatını araştırıyor. Peki, Şükrü Sina Gürel kimdir? Şükrü Sina Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Sina Gürel hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ŞÜKRÜ SİNA GÜREL KİMDİR?

Şükrü Sina Gürel (d. 1 Ocak 1950, İzmir), Türk akademisyen ve siyasetçi. Ortaokulu 1964 yılında İzmir Koleji'nde (Bornova Anadolu Lisesi) tamamlayıp, lise eğitiminin ilk iki yılını Robert Koleji gördü, son yılında Chicago Des Plaines, Illinois Maine Township High School'da öğrenimini tamamlayarak buradan mezun oldu. Gürel 1967'de girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Mekteb-i Mülkiye) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü 1971'de tamamladı.

1973-1976 yıllarında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde asistan oldu, 1976'dan 1995'e dek AÜSBF'de görev yaptı, 1979-1995 yıllarında AÜSBF-Basın Yayın Yüksek Okulu ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders verdi. 1984'te Doçent, 1990'da Profesör oldu. ODTÜ, Denver Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Hâlen Atılım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim üyeliği yapmaktadır. 1982'de Bülent Ecevit'in başkanlığında, Arayış Dergisi yazı kurulunda görev yaptı.

Siyasi Kariyeri

1995 ve 1999'da İzmir'den DSP adayı olarak Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu üyesi olarak AKPM Siyasal, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'nda görev aldı. 1997-2002 yılları arasında bakan olarak görev aldı, 1997-1999 yıllarında, 55. Cumhuriyet Hükûmetinde AB, Kıbrıs ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü, 1999'da 56. Cumhuriyet Hükûmetinde Kıbrıs, Gümrükler, Eti Maden İşletmeleri, TKİ, Yurtdışı Müteahhitlik hizmetleri, denizcilik ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü olarak görev aldı. 1999-2002 yıllarında ise 57. Cumhuriyet Hükûmeti'nde Kıbrıs, ETİ Maden, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Yurtdışı Müteahhitlik hizmetleri ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanlığı, Hükûmet Sözcülüğü görevlerini üstlendi ayrıca 12 Temmuz 2002 tarihinden 18 Kasım 2002 tarihine kadar Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürüttü.

19 Nisan 2022 tarihinde Zafer Partisi'ne katılarak aktif siyasete geri dönmüştür.