Şükrü Saraçoğlu kimdir? Ne zaman ve neden öldü? Şükrü Saraçoğlu hayatı ve biyografisi!

Türk iktisatçı ve siyasetçi Şükrü Saraçoğlu kimdir merak ediliyor. Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Şükrü Saraçoğlu kim? Şükrü Saraçoğlu nereli, ne zaman ve nerede öldü? İşte, Şükrü Saraçoğlu hayatı ve biyografisi!

Şükrü Saraçoğlu kimdir? Türk iktisatçı ve siyasetçi Şükrü Saraçoğlu kimdir merak ediliyor. Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Şükrü Saraçoğlu kim? Şükrü Saraçoğlu nereli, ne zaman ve nerede öldü? İşte, Şükrü Saraçoğlu hayatı ve biyografisi haberimizde...

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU KİMDİR?

Şükrü Saraçoğlu, Mehmet Tevfik Ustanın oğludur. 1 Ocak 1887 de Ödemişte doğmuştur. İlk öğrenimini ve Rüştiyeyi Ödemişte tamamlamış, 1906 da İzmir İdadisinden, 1909 da Mektebi Mülkiyeden Mezun olmuştur. Aydın Vilayeti maiyet memurluğu, İzmir Sultanisi matematik öğretmenliğini, İttihat ve Terakki Ticaret Mektebi müdürlüğünü yapmış daha sonra öğrenim için önce Belçika sonra Cenevre'ye gitmiştir.

Cenevre Üniversitesi İktisadi ve Siyasi İlimler şubesinden mezun olmuştur. Milli Mücadeleye katılmış Kuşadası, Aydın, Nazilli bölgelerinde faaliyet göstermiş, İzmir Millet Vekili olarak İstanbul Meclisine katılmıştır. İstanbul'un işgali üzerine 1923 de Türkiye Büyük Millet Meclisine İzmir Milletvekili olarak katılmıştır.

1925 de Fethi Okyar Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı, Fethi Okyar Hükümetinin istifası üzerine Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Heyeti Başkanı olmuştur. 1927 de İsmet İnönü Hükümetinde Maliye Vekili olmuş, 1933 de Adliye Bakanı olmuş, 1938 de Celal Bayar ve Refik Saydam Hükümetinde Hariciye Vekili olmuş 1942 tarihine kadar bu görevde kalmıştır.

Refik Saydam'ın vefatı üzerine 9 Temmuz 1942 de Başbakan olmuş ve 1946 da hastalığı dolayısıyla Başbakanlıktan çekilmiş ve 1950 tarihine kadar İzmir Millet Vekilliği yapmıştır.

Teşvikiye'deki evinde 27 Aralık 1953'te, 66 yaşında yaşamını kaybetti. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

Fransızca ve İngilizce bilmektedir.