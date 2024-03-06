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Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli?

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CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? CHP'nin Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar hakkında merak edilenler ortaya çıktı. Şahar'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları gündemde. Şahar'ın biyografisi ve politik geçmişi hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Van Belediye Başkan adayı ise Şükrü Şahar oldu. Şükrü Şahar kimdir? Şükrü Şahar nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞÜKRÜ ŞAHAR KİMDİR?

1968 yılında Van'ın Erçiş ilçesinde doğan Şükrü Şahar, eğitim hayatına memleketinde başlamış ve lise eğitimine İstanbul'da devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden başarıyla mezun olan Şahar, iş dünyasına atılma kararı almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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