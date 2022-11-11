Bugüne kadar birçok dizide rol alan yakışıklı oyuncunun hastaneye kaldırılmasının ardından, sevenleri Şükrü Özyıldız sağlık durumu ne? Sorusunu merak ediyor ve araştırılıyor. Peki, hastaneye kaldırılan Şükrü Özyıldız sağlık durumu ne? Şükrü Özyıldız ne oldu?

Ünlü oyuncunun sabah geçtiğimiz saatlerde spor yaptığı esnada ayağı kırıldığı ve hastaneye kaldırıldığı biliniyordu. Bu nedenle sevenleri tarafından Şükrü Özyıldız sağlık durumu ne? Sorusu sıklıkla merak ediliyor ve araştırılıyordu. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Şükrü Özyıldız sağlık durumu ne? Sorusunu yanıtladık. Peki, hastaneye kaldırılan Şükrü Özyıldız sağlık durumu ne? Şükrü Özyıldız ne oldu?

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ SAĞLIK DURUMU NE?

Spor yaptığı esnada ayağı kırılan ünlü oyuncunun, hastaneye kaldırıldığı ve ayağının alçıya alındığı biliniyordu. Ünlü oyuncunun yakın çevresi tarafından talihsiz kazayı doğrularken kırılmanın söz konusu olmadığını ve Özyıldız'ın ayağının sadece bandaja alındığını ifade etti.