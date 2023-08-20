Şükrü Özyıldız kimdir? Şükrü Özyıldız kaç yaşında, nereli? Şükrü Özyıldız hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Şükrü Özyıldız oluyor ve vatandaşlar tarafından Şükrü Özyıldız kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Şükrü Özyıldız kimdir? Şükrü Özyıldız kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şükrü Özyıldız hayatı ve biyografisi!

Şükrü Özyıldız kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Şükrü Özyıldız kimdir? Ve Şükrü Özyıldız kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Şükrü Özyıldız kimdir? Şükrü Özyıldız kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şükrü Özyıldız hayatı ve biyografisi!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde, İzmir'de dünyaya gelmiş Türk oyuncudur.

Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus programıyla Portekiz'e gitmiştir.

Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında "Derin Sular" adlı dizide görülmüştür. 2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.

2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştıR. 2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18.bölümde final yapmıştır.

Şükrü Özyıldız yayın hayatına 1 Ağustos 2018'de başlayan Nefes Nefese isimli dizinin kadrosunda usta oyuncu Uğur Yücel ile birlikte yer alacak.