Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya sevgili mi, ilişkisi mi var soruları gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Burcu Özberk ile başrol olduğu Ruhun Duymaz dizisi final yapan Şükrü Özyıldız, yeni bir aşka yelken açtı. Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ilişkisi mi var, sevgili mi merak ediliyor. Peki, Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya sevgili mi? Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ilişkisi mi var?

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya sevgili mi ve Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ilişkisi mi var soruları gündeme geliyor. Son olarak Burcu Özberk ile başrolde yer aldığı 'Ruhun Duymaz' dizisi sona eren Şükrü Özyıldız, yeni bir aşka yelken açtı. Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya sevgili mi? Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ilişkisi mi var? Detaylar haberimizdedir…

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İLE SİBİL ÇETİNKAYA SEVGİLİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Burcu Özberk ile başrol olduğu Ruhun Duymaz dizisi final yapan Şükrü Özyıldız, yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu gönlünü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ İLE SİBİL ÇETİNKAYA'NIN İLİŞKİSİ Mİ VAR?

GossipPasta'da yer alan habere göre, bir süre önce yakınlaşan çifti ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. Sık sık arkadaş grubuyla bir araya gelen ikili, yan yana görüntülendi. Çift, daha sonra yürüyüş yaparken ve baş başa bir mekanda otururken de objektiflere takıldı. Özyıldız ve Çetinkaya ilişkileriyle ilgili şimdilik sessiz kalmayı tercih etti.