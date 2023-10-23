Şükrü Kuleyi·n kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Şükrü Kuleyi·n kaç yaşında, nereli? Şükrü Kuleyi·n biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Şükrü Kuleyi·n oldu. Canlı yayın konuğu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazarı Şükrü Kuleyi·n kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Şükrü Kuleyi·n kimdir? Şükrü Kuleyi·n kaç yaşında, nereli?

Şükrü Kuleyi·n Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazarı Şükrü Kuleyi·n kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Şükrü Kuleyi·n kimdir? Şükrü Kuleyi·n kaç yaşında, nereli? Şükrü Kuleyi·n biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Şükrü Kuleyi·n kimdir? Şükrü Kuleyi·n kaç yaşında, nereli? Şükrü Kuleyi·n biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ŞÜKRÜ KULEYI·N KİMDİR?

Şükrü Kuleyin, 1961 yılında Trabzon'da 6 çocuklu memur bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Şükrü Kuleyin ilk, orta ve lise eğitimini babasının memuriyeti nedeniyle Karadeniz'in çeşitli illerinde tamamlamıştır.