Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Beyin kanaması geçirdikten sonra tedavisi devam eden Şükrü Gençoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, Şükrü Gençoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Şükrü Gençoğlu kimdir? Şükrü Gençoğlu hastalığı neydi? Sıla Gençoğlu babası Şükrü Gençoğlu neden öldü?

Şükrü Gençoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Sıla Gençoğlu babası Şükrü Gençoğlu neden öldü? Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun en büyük destekçilerinden olan Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti. Peki, Şükrü Gençoğlu kimdir? Şükrü Gençoğlu hastalığı neydi? Sıla Gençoğlu babası Şükrü Gençoğlu neden öldü? İşte detaylar haberimizde...

ŞARKICI SILA'NIN BABASI ŞÜKRÜ GENÇOĞLU KİMDİR?

Şükrü Gençoğlu, Denizli'de dünyaya gelmiştir. Denizli'de kimyager ve siyasetçi olarak bilinen Şükrü Gençoğlu, Ömür Gençoğlu (eski soyadı Balaban) ile evlenmiştir. Sıla, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli'de doğmuştur.

ŞÜKRÜ GENÇOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan Şükrü Gençoğlu'nun tedavisi sürüyordu.

Şükrü Gençoğlu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ŞÜKRÜ GENÇOĞLU'NUN HASTALIĞI NEYDİ?

Bir süre önce beyin kanaması geçiren Şükrü Gençoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesine bağlılığıyla bilinen ünlü şarkıcı Sıla acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.