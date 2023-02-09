Şükrü Ersoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Şükrü Ersoy geliyor. Peki, Şükrü Ersoy kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Şükrü Ersoy'un hayatı ve biyografisi haberimizde...