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Şükrü Ersoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un hayatı ve biyografisi!

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Şükrü Ersoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Şükrü Ersoy geliyor. Peki, Şükrü Ersoy kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Şükrü Ersoy'un hayatı ve biyografisi haberimizde...

Deprem alanında uzman isimlerden kabul edilen Prof. Dr. Şükrü Ersoy kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Prof. Dr. Şükrü Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

ŞÜKRÜ ERSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk deprem danışmanıdır. Bazı açık oturum programlarına konuk olmaktadır. Prof. Dr. Şükrü Ersoy aslen Gaziantep İslahiyeli'dir. Prof. Dr. Şükrü Ersoy Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Şükrü Ersoy'un ana bilim dalı gaoteknik olarak bilinmektedir.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy eğitim bilgisi:

Lisans eğitimi : 1976 – 1980 İstanbul Üniversitesi, Yerbilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yüksek Lisans eğitimi : 1983 – 1984 Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji, Türkiye

Doktora eğitimi : 1984 – 1989 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji, Türkiye

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Şükrü Ersoy Gündem Yaşam Haberler

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