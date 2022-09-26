Kerem ile Aslı Hikâyesi adlı çalışması 1949'da Millî Eğitim Bakanlığın tarafından yayınlandı. Türk şair, folklorcu, araştırmacı, akademisyen ve yazar olan Şükrü Elçin kimdir? Şükrü Elçin kaç yaşındaydı, nereli? Şükrü Elçin hayatı ve biyografisi nedir?

Gevherî Divânı adlı kitabı dolayısıyla 1984'te kendisine Türkiye İş Bankası tarafından Halkbilimi Büyük Ödülü verildi. Peki, Şükrü Elçin kimdir? Şükrü Elçin kaç yaşındaydı, nereli? Şükrü Elçin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞÜKRÜ ELÇİN KİMDİR?

Şükrü Elçin (23 Eylül 1912, Florina - 27 Ekim 2008, Ankara, Türkiye), Türk şair, folklorcu, araştırmacı, akademisyen ve yazardır.

Şükrü Elçin 23 Eylül 1912'de Florina'da doğmuştur. Ailesi, Lozan Antlaşması'ndan sonra mübadil-muhacir olarak Türkiye'ye gelip Turgutlu'ya yerleşti. İlkokul ve ortaokul eğitimini Turgutlu ve Manisa'da tamamlayan Şükrü Elçin, 1936'da İzmir Erkek Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1939'da bitirdi. Bitirme tezini konulu halk edebiyatı üzerinde yaptı ve Kerem ile Aslı Hikâyesi adlı bu çalışması 1949'da Millî Eğitim Bakanlığın tarafından yayınlandı. Kitabî/Mensur Realist Halk Hikâyeleri konusunda yaptığı tezi ile bilim doktoru unvanı aldı. Sırasıyla Sivas Lisesi, Denizli Lisesi, Ankara Erkek Teknik Öğretmen Okulu, Ankara Atatürk Lisesi, Ankara Maarif Koleji, Harp Okulu, Gazi Eğitim Enstitüsü kuruluşlarda edebiyat dersleri verdi. Millî Eğitim Bakanlığı bursu ile iki yıl Paris'e gidip orada folklor ve halk edebiyat üzerinde çalışmalar yaptı. 1962'de Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu), adlı tezi ile doçent oldu. Profesör olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurdu.

Yıllarca Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü başkanlığı yaptı. Türk Kültürü dergisini önce yazı işleri müdürü olarak daha sonra imtiyaz sahibi olarak neşretti. Gevherî Divânı adlı kitabı dolayısıyla 1984'te kendisine Türkiye İş Bankası tarafından Halkbilimi Büyük Ödülü verildi. Hayatı ve çalışmaları öğrencilerinden Metin Özarslan tarafından tez konusu olarak işlendi.

Elçin 1982'de Hacettepe Üniversitesi'ndeki profesörlük görevinden emekli oldu. 27 Ekim 2008'de Ankara'da vefat etti. Evli ve iki çocuk babası idi.

ESERLERİ

Şâir Bozuntuları, (Şiirler)(Niyazi Hicrân-Damla ile birlikte), Hâfız Ali Matbaası, İzmir, 1932, 24 s.

Yirmidört (Şiirler), Kültür Basımevi, İstanbul, 1944, 31 s.

Adalara Destanlar (Şiirler), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1978, 43 s. (İkinci defa basılmıştır)

Hikâyeler (Ali Gündüz Akıncı ile birlikte) –Antoloji- MEB Köy Kitaplığı, 6, Millî Eğitim Basımevi, 1949, 74 s.

Deli Dumrul (Turhan Oğuzkan ile birlikte), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964, 21 s. (Resimli)

Kerem ile Aslı Hikâyesi (Doktora tezi), Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1949, VII-I+128 s.

Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu), (Doçentlik tezi) Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Seri IV, Sayı: A.1, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1964, 83 s. (Üçüncü defa basılmıştır)

Türk Bilmeceleri, Devlet Kitapları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970. VII+90 s. (Üçüncü defa basılmıştır)

Çocuklarımıza Şiirler, (Antoloji), Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1974, 172 s. (Üçüncü defa basılmıştır)

Halk Edebiyatı (Eğitim Enstitüleri II. Sınıf), Hacettepe Vakıfları Kuruluşları Teksis Limited Şti. Basımevi, Ankara, 1977, 92 s.

Halk Edebiyatı Araştırmaları, Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yay., Halk Edebiyatı Dizisi: 3, DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1977, V-367 s. (Üçüncü defa basılmıştır)

Türkçülük ve Milliyetçilik, Türk Kadınları Kültür Derneği Yayını, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1978, 23 s.

Halk Edebiyatına Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları: 365, Türk Halk Kültürü Eserleri Dizisi:10, Emel Matbaacılık Sanayi, Ankara, 1981, IV+810 s. (Üçüncü defa basılmıştır)

Gevherî Divânı, (İnceleme, Metin, Dizin, Bibliyografya), Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 56, Halk Edebiyatı Dizisi: 9, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984, 723 s. (İkinci defa basılmıştır)

Akdeniz'de ve Cezayir'de Türk Halk Şâirleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:78, Seri IV, Sayı: A.23, Sevinç Matbaası, Ankara, 1988, VIII-279 s.

Ali Ufkî- Hayatı ve Mecmûa-ı Sâz ü Söz, (Tıpkı basım), Kültür Bakanlığı Musiki Eserleri:1, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1976, (Büyük boy) XXVII+328 s. (İkinci defa basılmıştır)

Ölümünün Yirmibeşinci Yılında Yahya Kemal Beyatlı, (Muhtar Tevfikoğlu ve Sadık K. Tural ile birlikte), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:53, Seri III, Sayı:A.14, Aslımlar Matbaası, Ankara, 1983, 295 s.

Şiirle Selâm (Antoloji), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:59, Seri IV, Sayı: A.15, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984, 208 s. (İkinci defa basılmıştır)

Folklor ve Halk Edebiyatının Millî Birliğin Oluşmasındaki Rolü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1986, 52 s.

Gevherî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 821, Türk Büyükleri Dizisi: 49, Aslımlar Matbaası, Ankara, 1987, VI+146 s.

Âşık Ömer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:826, Türk Büyükleri Dizisi:54, Gaye Matbaası, Ankara, 1987, IV+123 s.

Yeni Türk Nesri Antolojisi (Muhtar Tevfikoğlu ile beraber), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Kültür Eserleri Dizisi: 97, Ankara, 1987, VIII+741 s.

Türkiye Türkçesinde Ağıtlar, (Antoloji) Kültür Bakanlığı Yayınları:1197, Gençlik ve Halk Kitapları Dizisi:49, DSİ Matbaası, Ankara, 1990, VIII+239 s.

Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları:115, Seri IV, Sayı: A.32, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1990, 194 s.

Halk Şiiri Antolojisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:1008, Gençlik ve Halk Kitapları Dizisi: 39, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1988, VI+270 s.

Yurt Duyguları (Antoloji), Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yayınları:114, Seri IV, Sayı: A.31, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1990, 174 s.

Türk Edebiyatında Tabiat, Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara, 1992.