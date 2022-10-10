Şükriye Atav kimdir? Şükriye Atav kaç yaşındaydı, nereli? Şükriye Atav hayatı ve biyografisi!
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Birçok sinema filmi ve dizide ağırlıkla anne, teyze rolleri aldı. Tiyatroda altı, sinemada bir Altın Portakal ödül sahibidir. 1988 yılında Yeşilçam`dan ayrıldı. 600`e yakın filmde rol aldı. Peki, Şükriye Atav kimdir? Şükriye Atav kaç yaşındaydı, nereli? Şükriye Atav hayatı ve biyografisi nedir?
Kafkasya göçmeni bir aileden, Hatime ve Abdullah çiftinin kızı olarak 24 Ağustos 1917'de İstanbul'da doğdu. Aynı yıl ailesiyle birlikte Kırım'a gitti, ilk ile orta öğrenimini orada gördü ve bale resitallerine katıldı. Peki, Şükriye Atav kimdir? Şükriye Atav kaç yaşındaydı, nereli? Şükriye Atav hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Şükriye Atav (24 Ağustos 1917, İstanbul - 8 Ekim 2000, Antalya), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.
Kafkasya göçmeni bir aileden, Hatime ve Abdullah çiftinin kızı olarak 24 Ağustos 1917'de İstanbul'da doğdu. Aynı yıl ailesiyle birlikte Kırım'a gitti, ilk ile orta öğrenimini orada gördü ve bale resitallerine katıldı. Babasının ölümünün ardından 1930'da Türkiye'ye döndü. Sadece Kırım Türkçesi konuşabilmesi nedeniyle ilk zamanlar sıkıntı yaşadı. Cumhuriyet Lisesi'nde okurken bir yandan halkevleriyle folklor çalışmalan yaptı. 1932'de halk dans oyunlarındaki başarısı sayesinde Eminönü Halk Evinde keşfedildi ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Özyurt" oyunu ile amatör olarak tiyatroya başladı. Muhsin Ertuğrul'un davetiyle Shakespeare'in "Kış Masalı oyunuyla 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi ve emekli olana dek görev yaptı.
İlk evliliğini 1936'da Niyazi Boratap ile, ikincısini ise 1946-1951 arasında yaptı. İki oğlu Erdöl Boratap, Yalçın Boratap, yeğeni Ayşin Atav, gelini Tülin Oral da kendisi gibi tiyatro oyuncuları oldu. Birçok sinema filmi ve dizide ağırlıkla anne, teyze rolleri aldı. Tiyatroda altı, sinemada bir Altın Portakal ödül sahibidir. 1988 yılında Yeşilçam`dan ayrıldı. 600`e yakın filmde rol aldı.
Ana
Bernarda Alba'nın Evi
Cennet Yolunda
Kadınlar
Köprüden Görünüş
Kral Ölüyor
Masum İrene
1942: Nuh
1942: Elektra
1943: Vişne Bahçesi
1943: Yaprak Dökümü
1944: Yayla Kartalı
1944: Kanlı Nigar
1945: Gölgeler
1946: Julius Caesar
1947: Kral Lear
1948: Evin Üstündeki Bulut
1949: Kafkas Tebeşir Dairesi
1950: Şafakta Gelen Kadın
1950: İhtiras Tramvayı
1951: Hep ve Hiç
1952: Vahşi Kız
1953: Koca Bebek
1953: Liliom
1954: Beyaz Güvercin
1956: Peer Gynt
1957: Gizli Oturum
1959: Tahterevalli
1961: Bir Halk Düşmanı
1962: Çalıkuşu
1963: İsyancılar
1943: Nasreddin Hoca Düğünde
1946: Senede Bir Gün
1947: Kılıbıklar
1947: Yara
1948: Canavar
1948: Düşkünler / Beyaz Baykuş
1949: Dinmeyen Sızı / Sonsuz Izdırap
1950: Soysuz
1956: Papatya
1959: Şeytan Mayası
1965: Ben Öldükçe Yaşarım
1965: Son Kuşlar
1965: Hırsız
1971: Emine
1971: Umutsuzlar
1971: Vefasız
1972: Alın Yazısı
1972: Azat Kuşu
1972: Feryat
1972: Günahsızlar
1972: Hakikat
1972: Kaderimin Oyunu
1972: Ölüm Dönemeci
1972: Sev Dedi Gözlerim
1972: Yalan Dünya
1973: Anadolu Ekspresi
1973: Anneler Günü
1973: Arap Abdo
1973: Asiye Nasıl Kurtulur?
1973: Aşk Mahkûmu
1973: Azap
1973: Gönüller Fatihi: Yunus Emre
1973: Hazreti Ömer'in Adaleti
1973: Kaderim Kanla Yazıldı
1973: Kızın Varmı Derdin Var
1973: Oğlum Osman
1973: Talihsizler
1973: Umut Dünyası
1973: Yunus Emre
1973: Kaderimiz
1974: Ayrı Dünyalar
1974: Enayi
1974: Sezercik Küçük Mücahit
1974: Yalnız Adam
1975: Ah Nerede
1975: Babanın Oğlu
1975: Çapkın Hırsız
1975: Enişte
1975: Randevu
1976: Analar Ölmez
1976: Deli Gibi Sevdim
1976: Deprem
1976: Hınç
1976: Yazgı
1977: Akrep Yuvası
1977: Derbeder
1977: Yangın
1978: Dertli Pınar
1978: İnsanları Seveceksin
1979: Nazey
1981: Günah Defteri
1981: Herhangi Bir Kadın
1981: İtirazım Var
1981: Tövbe
1982: Bir Yudum Mutluluk
1982: Obalar ve Atlar
1982: Yalan
1983: Bedel
1983: Günah
1983: Kurban
1983: Yusuf ile Züleyha
1984: Ayşem
1985: Mavi Mavi
1985: Yalnızım
1986: Asılacak Kadın
1986: Bir Bayram Sabahı
1987: Bebek
1987: Gölet
1987: Ya Benimsin ya Toprağın
1972: 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali - "En İyi Kadın Karakter Oyuncu Ödülü" - Emine
8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Antalya Devlet Hastanesi`nde 83 yaşında yaşamını yitirdi. Kalkan, Kaş mezarlığına defnedildi