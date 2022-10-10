Birçok sinema filmi ve dizide ağırlıkla anne, teyze rolleri aldı. Tiyatroda altı, sinemada bir Altın Portakal ödül sahibidir. 1988 yılında Yeşilçam`dan ayrıldı. 600`e yakın filmde rol aldı. Peki, Şükriye Atav kimdir? Şükriye Atav kaç yaşındaydı, nereli? Şükriye Atav hayatı ve biyografisi nedir?

Kafkasya göçmeni bir aileden, Hatime ve Abdullah çiftinin kızı olarak 24 Ağustos 1917'de İstanbul'da doğdu. Aynı yıl ailesiyle birlikte Kırım'a gitti, ilk ile orta öğrenimini orada gördü ve bale resitallerine katıldı. Peki, Şükriye Atav kimdir? Şükriye Atav kaç yaşındaydı, nereli? Şükriye Atav hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞÜKRİYE ATAV KİMDİR?

Şükriye Atav (24 Ağustos 1917, İstanbul - 8 Ekim 2000, Antalya), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu.

Kafkasya göçmeni bir aileden, Hatime ve Abdullah çiftinin kızı olarak 24 Ağustos 1917'de İstanbul'da doğdu. Aynı yıl ailesiyle birlikte Kırım'a gitti, ilk ile orta öğrenimini orada gördü ve bale resitallerine katıldı. Babasının ölümünün ardından 1930'da Türkiye'ye döndü. Sadece Kırım Türkçesi konuşabilmesi nedeniyle ilk zamanlar sıkıntı yaşadı. Cumhuriyet Lisesi'nde okurken bir yandan halkevleriyle folklor çalışmalan yaptı. 1932'de halk dans oyunlarındaki başarısı sayesinde Eminönü Halk Evinde keşfedildi ve Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Özyurt" oyunu ile amatör olarak tiyatroya başladı. Muhsin Ertuğrul'un davetiyle Shakespeare'in "Kış Masalı oyunuyla 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi ve emekli olana dek görev yaptı.

ÖZEL HAYATI VE ÖLÜMÜ

İlk evliliğini 1936'da Niyazi Boratap ile, ikincısini ise 1946-1951 arasında yaptı. İki oğlu Erdöl Boratap, Yalçın Boratap, yeğeni Ayşin Atav, gelini Tülin Oral da kendisi gibi tiyatro oyuncuları oldu. Birçok sinema filmi ve dizide ağırlıkla anne, teyze rolleri aldı. Tiyatroda altı, sinemada bir Altın Portakal ödül sahibidir. 1988 yılında Yeşilçam`dan ayrıldı. 600`e yakın filmde rol aldı.

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

Ana

Bernarda Alba'nın Evi

Cennet Yolunda

Kadınlar

Köprüden Görünüş

Kral Ölüyor

Masum İrene

1942: Nuh

1942: Elektra

1943: Vişne Bahçesi

1943: Yaprak Dökümü

1944: Yayla Kartalı

1944: Kanlı Nigar

1945: Gölgeler

1946: Julius Caesar

1947: Kral Lear

1948: Evin Üstündeki Bulut

1949: Kafkas Tebeşir Dairesi

1950: Şafakta Gelen Kadın

1950: İhtiras Tramvayı

1951: Hep ve Hiç

1952: Vahşi Kız

1953: Koca Bebek

1953: Liliom

1954: Beyaz Güvercin

1956: Peer Gynt

1957: Gizli Oturum

1959: Tahterevalli

1961: Bir Halk Düşmanı

1962: Çalıkuşu

1963: İsyancılar

FİLMOGRAFİ

1943: Nasreddin Hoca Düğünde

1946: Senede Bir Gün

1947: Kılıbıklar

1947: Yara

1948: Canavar

1948: Düşkünler / Beyaz Baykuş

1949: Dinmeyen Sızı / Sonsuz Izdırap

1950: Soysuz

1956: Papatya

1959: Şeytan Mayası

1965: Ben Öldükçe Yaşarım

1965: Son Kuşlar

1965: Hırsız

1971: Emine

1971: Umutsuzlar

1971: Vefasız

1972: Alın Yazısı

1972: Azat Kuşu

1972: Feryat

1972: Günahsızlar

1972: Hakikat

1972: Kaderimin Oyunu

1972: Ölüm Dönemeci

1972: Sev Dedi Gözlerim

1972: Yalan Dünya

1973: Anadolu Ekspresi

1973: Anneler Günü

1973: Arap Abdo

1973: Asiye Nasıl Kurtulur?

1973: Aşk Mahkûmu

1973: Azap

1973: Gönüller Fatihi: Yunus Emre

1973: Hazreti Ömer'in Adaleti

1973: Kaderim Kanla Yazıldı

1973: Kızın Varmı Derdin Var

1973: Oğlum Osman

1973: Talihsizler

1973: Umut Dünyası

1973: Yunus Emre

1973: Kaderimiz

1974: Ayrı Dünyalar

1974: Enayi

1974: Sezercik Küçük Mücahit

1974: Yalnız Adam

1975: Ah Nerede

1975: Babanın Oğlu

1975: Çapkın Hırsız

1975: Enişte

1975: Randevu

1976: Analar Ölmez

1976: Deli Gibi Sevdim

1976: Deprem

1976: Hınç

1976: Yazgı

1977: Akrep Yuvası

1977: Derbeder

1977: Yangın

1978: Dertli Pınar

1978: İnsanları Seveceksin

1979: Nazey

1981: Günah Defteri

1981: Herhangi Bir Kadın

1981: İtirazım Var

1981: Tövbe

1982: Bir Yudum Mutluluk

1982: Obalar ve Atlar

1982: Yalan

1983: Bedel

1983: Günah

1983: Kurban

1983: Yusuf ile Züleyha

1984: Ayşem

1985: Mavi Mavi

1985: Yalnızım

1986: Asılacak Kadın

1986: Bir Bayram Sabahı

1987: Bebek

1987: Gölet

1987: Ya Benimsin ya Toprağın

ÖDÜLLER

1972: 1972 Antalya Altın Portakal Film Festivali - "En İyi Kadın Karakter Oyuncu Ödülü" - Emine

ÖLÜMÜ

8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı Antalya Devlet Hastanesi`nde 83 yaşında yaşamını yitirdi. Kalkan, Kaş mezarlığına defnedildi