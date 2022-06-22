Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı hayatı ve biyografisi! Şükran Ovalı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Şükran Ovalı merak konusu oldu. İşte Şükran Ovalı hakkında merak edilen Şükran Ovalı kimdir, Şükran Ovalı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Nisan 1985

(37 yaşında),

İzmir

Boy: 1,7 m

Doğum yeri İzmir'in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe'de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul'a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.

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