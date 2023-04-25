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Süheyla Sultan kimdir? Süheyla Sultan gemisindeki isim kimin, gemi kime ait? Süheyla Sultan yaşıyor mu, kaç yaşında?

Süheyla Sultan kimdir? Süheyla Sultan gemisindeki isim kimin, gemi kime ait? Süheyla Sultan yaşıyor mu, kaç yaşında?

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hazırlanan Süheyla Sultan Gemisi'nin, Gemi Kurtaran Gemisi yedeklenerek İskenderun'a gönderildiğini bildirdi. Bunun ardından vatandaşlar Süheyla Sultan gemisi hakkında, Süheyla Sultan kimdir? Süheyla Sultan gemisindeki isim kimin, kime ait? Süheyla Sultan yaşıyor mu, kaç yaşında? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

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Süheyla Sultan Gemisi deprem bölgesinde yardım için kullanılan gemilerden birisidir. Vatandaşlar Süheyla Sultan Gemisi'ndeki Süheyla Sultan kimdir araştırmasını yapıyor. Peki, Süheyla Sultan kimdir? Süheyla Sultan gemisindeki isim kimin, kime ait? Süheyla Sultan yaşıyor mu, kaç yaşında? Süheyla Sultan gemisi kime ait? Süheyla Sultan gerçekte kim, tarihte kimdir? İşte bilgiler...

SÜHEYLA SULTAN GEMİSİ NEDİR?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hazırlanan Süheyla Sultan Gemisi'nin, Gemi Kurtaran Gemisi yedeklenerek İskenderun'a gönderildiğini bildirdi.

KEGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların kullanımına sunulmak üzere İskenderun'da konuşlanacak Süheyla Sultan Gemisi'nin Gemi Kurtaran Gemisi ile hareket ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere İskenderun'da konuşlanacak olan Süheyla Sultan Gemisi, Gemi Kurtaran Gemimiz tarafından yedeklenerek Yalova'dan yola çıktı. Bu zor günlerin üstesinden el ele, omuz omuza vererek geleceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Gemi Kurtarma Gemisi tarafından çekilen Süheyla Sultan Gemisi'nin 7 Mart 2023 günü İskenderun limanına ulaştırılmasının planlandığı öğrenildi.

Toplam 1500 kişinin yaşayabileceği Süheyla Sultan yüzer yaşam kentinde klima, televizyon ve buzdolabının yer aldığı, her biri 12 kişilik 72 oda, yine her biri 4-6 kişilik 116 oda bulunuyor.

900 öğrenci için 18 derslik ile sürekli eğitim sağlanabilen, bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi yer alan Süheyla Sultan yüzer yaşam kenti, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi sağlanabilecek sağlık alanlarını da içeriyor.

SÜHEYLA SULTAN KİMDİR?

Süheyla Sultan'ın Karadeniz Holding'in kurucu isimlerinden birisi olduğu bilinmektedir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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