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Süheyla Özkan kimdir? Narin davası itirafı Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan ne dedi?

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Narin cinayetinde sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Geçtiğimiz Pazar günü cansız bedeni bulunan Narin'in cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Süheyla Özkan kimdir? Narin davası itirafı Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan ne dedi?

Narin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan konuştu. Özkan, "Salim Güran'ın üvey annesi cesedin bulunduğu gün bize geldi. Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak diyerek Arif Güran'ın evine gitti" dedi. Süheyla Özkan kimdir?

NEVZAT BAHTİYAR'IN EŞİ SÜHEYLA ÖZKAN NE DEDİ?

Narin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan konuştu. Özkan, "Salim Güran'ın üvey annesi cesedin bulunduğu gün bize geldi. Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak diyerek Arif Güran'ın evine gitti" dedi.

Cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Narin Güran cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabilme ihtimali tüm yönleriyle inceleniyor. Öz amcası tutuklu olan Narin'in gözaltındaki anne, baba, ağabey, amca ve akrabaları yarın adliyeye sevk edilecek. Adliyede ifadesi alınacak olan şüphelilerin itiraflarıyla birlikte minik Narin'i kimin ve nasıl öldürdüğü netlik kazanacak.

İTİRAFÇININ EŞİ KONUŞTU

Narin'in kim ya da kimler tarafından katledildiği tüm yönleriyle soruşturulmaya devam ederken Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

AHaber'e konuşan Özkan, Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'ın üvey annesi ile ilgili şunları söyledi: Salim'in üvey annesi evimize geldi. Cesedin bulunduğu gün. Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak. Bundan ne anlıyorsunuz? Sonra Arif Güran'ın evine gitti. Sonra Barış Güran (Salim Güran'ın kardeşi) gece 23.00'de jandarma ile gelerek eşimi gözaltına aldılar.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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