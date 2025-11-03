Süheyla Altmışdört kimdir? Süheyla Altmışdört öldü mü? Süheyla Altmışdört kaç yaşında, neden vefat etti?

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Süheyla Altmışdört, uzun yıllar hem sahnede hem de eğitim alanında etkili bir kariyere imza attı. Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında yetiştirdiği öğrenciler ve yönettiği koro çalışmalarıyla adından söz ettiren Altmışdört'ün hayatı, müzikle iç içe geçti. Son dönemde vefat haberiyle gündeme gelen sanatçının yaşamı ve kariyeri, Türk müziğine olan katkılarını gözler önüne seriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SÜHEYLA ALTMIŞDÖRT KİMDİR?

Süheyla Altmışdört, 1926 yılında Trabzon'da doğmuş ve Türk müziğinin hem eğitim hem de icra alanında önemli isimlerinden biri olarak öne çıkmıştır. 1948 yılında İstanbul'a gelerek İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda eğitim almış, burada Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç, Münir Nurettin Selçuk ve Mesud Cemil gibi dönemin önde gelen hocalarından dersler almıştır.

Konservatuvarın ardından eğitimci olarak göreve başlayan Altmışdört, Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği alanlarında koro yönetimi ve hocalık yapmıştır. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu (Üniversite Korosu) yöneten Altmışdört, bu koro ile çok sayıda konser vermiş ve İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar aylık radyo konserleri gerçekleştirmiştir.

Ayrıca birçok televizyon konserini de organize ederek sanatın geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunmuştur. Eğitmenliği sırasında yetiştirdiği öğrenciler arasında Bülent Ersoy, Onur Akay ve Coşkun Sabah gibi ünlü isimler de yer almıştır. 2005 yılında 42 yıl süren görevinden ayrılarak koroyu Elif Ahıs'a devretmiştir.

SÜHEYLA ALTMIŞDÖRT KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Süheyla Altmışdört, 2025 yılı itibarıyla 99 yaşında vefat etmiştir.

SÜHEYLA ALTMIŞDÖRT NEDEN VEFAT ETTİ?

Metinde vefat nedeni belirtilmemiştir; ancak uzun bir ömür sürmüş ve hayatını Türk müziği ve eğitimine adamış bir sanatçı olarak anılmaktadır.

SÜHEYLA ALTMIŞDÖRT'ÜN KARİYERİ

Süheyla Altmışdört, hem icracı hem de eğitimci kimliğiyle Türk müziğinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda aldığı eğitim sonrasında burada öğretim görevlisi olarak çalışmış, hem Türk Halk Müziği hem de Klasik Türk Müziği alanlarında koro yönetmiş ve öğrenciler yetiştirmiştir.

İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu 42 yıl boyunca yönetmiş ve bu koro ile sayısız konser düzenlemiştir. Radyolar ve televizyonlar aracılığıyla sanatını geniş kitlelere ulaştırmış, öğrencileri arasında Türk müzik sahnesinin önemli isimleri yetişmiştir. Görevi bıraktığında geride hem eğitimci hem de sanatçı olarak önemli bir miras bırakmıştır.