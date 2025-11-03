Türk müziğinin usta isimlerinden Süheyla Altmışdört, hem eğitimci hem de sanatçı kimliğiyle Türkiye'nin müzik tarihine iz bırakmış bir figürdür. Peki, Süheyla Altmışdört kimdir, kaç yaşında? Süheyla Altmışdört neden öldü? Detaylar haberimizde...

SÜHEYLA ALTMIŞDÖRT KİMDİR?

Süheyla Altmışdört, Türk müziği dünyasının önemli figürlerinden biri olarak tanınır. 1926 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Altmışdört, özellikle hem Türk Halk Müziği hem de Klasik Türk Müziği alanlarında gerçekleştirdiği eğitim ve çalışmalarla adını kalıcı hale getirmiştir. İstanbul'a 1948 yılında taşınan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda eğitim hayatına devam etti. Burada Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç, Münir Nurettin Selçuk ve Mesud Cemil gibi dönemin önde gelen isimlerinden ders aldı.

Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra aynı kurumda eğitimci olarak görev yapan Süheyla Altmışdört, birçok öğrencinin yetişmesinde önemli bir rol üstlendi. Öğrencileri arasında ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Onur Akay ve Coşkun Sabah gibi isimler yer almıştır. Hem sahne performansları hem de koro çalışmalarıyla adından söz ettiren Altmışdört, müzik alanında iz bırakan bir isim olmuştur.

SÜHEYLA ALTMİŞDÖRT KAÇ YAŞINDA?

Süheyla Altmışdört, uzun ve verimli bir yaşamın ardından 99 yaşında hayata veda etmiştir. 1926 doğumlu olan sanatçının 2025 yılı itibarıyla 99 yaşına ulaşmış olması, onun müzik dünyasına 20. yüzyılın ortalarından itibaren yaptığı katkıların ne kadar geniş bir zaman dilimini kapsadığını gösterir.

Sanat hayatı boyunca hem eğitimci hem de koro şefi olarak görev yapan Altmışdört, özellikle İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu 1963 yılından 2005 yılına kadar başarıyla yönetti. Bu uzun süreli görev, onun sanat hayatındaki istikrarını ve müzik eğitimine olan bağlılığını gözler önüne seriyor.

SÜHEYLA ALTMİŞDÖRT NERELİ?

Trabzon doğumlu olan Süheyla Altmışdört, Karadeniz'in kültürel zenginliği ve müzik mirası ile büyüyen bir sanatçıdır. Trabzon'un folklorik müzik geleneği ve zengin kültürel dokusu, Altmışdört'ün müzik anlayışının temel taşlarından biri olmuştur.

İstanbul'a gelerek burada profesyonel müzik eğitimi alan sanatçı, Karadeniz'in melodik dokusunu İstanbul'un çok kültürlü müzik hayatıyla harmanlamış ve bunu öğrencilerine aktarmıştır. Bu sayede hem yerel hem de ulusal müzik sahnesinde köprü kuran bir figür olmuştur.

SÜHEYLA ALTMİŞDÖRT NEDEN ÖLDÜ?

Süheyla Altmışdört, 99 yıllık yaşamını tamamladıktan sonra hayata veda etmiştir. Ölüm nedeni hakkında kamuoyuna net bir bilgi açıklanmamış olsa da, ileri yaşına bağlı doğal sebeplerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Sanatçının vefatı, Türk müziği camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. 42 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu yönetmesi ve sayısız öğrenci yetiştirmesi nedeniyle ardında hem eğitim hem de kültürel bir miras bırakmıştır. Radyo ve televizyon konserleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan Altmışdört, hayatını müziğe adamış bir isim olarak hatırlanacaktır.