Kaptanlık düellosu MasterChef'e damga vurdu. Börek görevi verilen kaptanlık oyununda heyecanlı anlar yaşanıyor. Peki, Sufle hangi anlamda kelimeden türemiştir (MasterChef Kaptanlık Düellesou soruları)

Sufle hangi anlamda kelimeden türemiştir (MasterChef Kaptanlık Düellesou soruları)

Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Alican ve kaptan Batuhan, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Soru cevap düellosu yaşand Peki, Sufle hangi anlamda kelimeden türemiştir (MasterChef Kaptanlık Düellesou soruları)

MASTERCHEF 20 Kasım MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Alican oldu. Kırmızı takım kaptanı da Batuhan oldu.

Mavi Takım: Sergen, Cemre, Hasan, Barbaros, Dilara

Kırmızı Takım: Tahsin, Tolga, Esra, Eren, Kıvanç

SUFLE HANGİ ANLAMDA KELİMEDEN TÜREMİŞTİR