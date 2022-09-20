Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Sude Tanyıldız'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Sude Tanyıldız sevgilisi var mı? Miss Turkey Sude Tanyıldız evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Sude Tanyıldız'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Sude Tanyıldız sevgilisi var mı? Miss Turkey Sude Tanyıldız evli mi? Detaylar haberimizde…

SUDE TANYILDIZ SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 14 numarası Sude Tanyıldız'dır. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Sude Tanyıldız, 23 yaşında Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunudur. Tanyıldız, 1.76 boyundadır. Tanyıldız'ın, @sudetanyildiz kullanıcı adıyla 2.254 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY SUDE TANYILDIZ EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Sude Tanyıldız evli olmadığı bilinmektedir.