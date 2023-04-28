Sudan ya da resmî adıyla Sudan Cumhuriyeti, Afrika'nın en geniş 3. ülkesidir. Son günlerde gündemde yer alan Sudan ile ilgili merak edilenler ise oldukça fazla. Arama motorlarında aratılan sorular arasında ise Sudan Müslüman mı? Sudan dini ne? soruları yer aldı. İşte Sudan hakkında merak edilenler...

Sudan Müslüman mı? sorusu araştırılıyor. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya'yla çevrilidir. Sudan'ın dini ise merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Sudan Müslüman mı? Sudan dini ne? sorularına yanıt aradı.

SUDAN MÜSLÜMAN MI?

Sudan 2020 yılında seküler bir devlet olmuştur. Halkın %90'ı Müslüman, geriye kalan kısım ise animizm ve Kıpti ve Ortodoks Hristiyan mezhebine mensuptur. Müslümanların çoğunluğu Sünni ve Sünnilerin bir kısmı Şafii ve öbür kısmı da Maliki'dir.

SUDAN DİLİ NEDİR?

Resmî dil ve eğitim dili Arapça ve İngilizcedir. Halkın çoğunluğu Arapça bilmekle birlikte, çoğunluğun ana dili Arapça değildir, Nübyece, Beja, Fur, Nuban, Ingessana gibi diller konuşulur.