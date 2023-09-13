Sudan hangi yarım kürede? Sudan'nın konumu ve harita bilgisi

Sudan, Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alır ve Kuzey Yarımküre'de bulunur. Ülke, Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Etiyopya, Eritre ve Kızıldeniz ile çevrilidir. Başkenti Hartum, Nil Nehri'nin iki kolu olan Beyaz Nil ve Mavi Nil'in birleştiği noktada yer alır. Sudan'ın iklimi çöl iklimi etkisinde olup, güney bölgeleri daha yağışlı ve tropikal bir iklim deneyimler.

Sudan, Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan büyük ve tarihi bir ülkedir. Ancak, hala birçok kişi için "Sudan hangi yarım kürede?" ve "Sudan nerede?" gibi temel soruların yanıtları net değildir. Bu makalede, Sudan'ın konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

SUDAN NEREDE?

Sudan, Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Etiyopya, Eritre ve Kızıldeniz ile çevrili bir ülkedir. Ülkenin kuzey sınırı Akdeniz ile sınırlanırken, doğusunda Kızıldeniz bulunur. Başkenti Hartum, Nil Nehri'nin iki kolu olan Beyaz Nil ve Mavi Nil'in birleştiği noktada yer almaktadır.

SUDAN HANGİ YARIM KÜREDE?

Sudan, Kuzey Yarımküre'de yer almaktadır. Bu durum, Sudan'ın iklimini ve mevsimlerini Kuzey Yarımküre standartlarına göre yaşadığı anlamına gelir. Ülkenin iklimi büyük ölçüde çöl iklimi etkisindedir, ancak güney bölgeler daha yağışlı ve tropikal bir iklim deneyimler.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Sudan'ın haritası, geniş çöller, dağ sıraları ve Nil Nehri'nin verimli vadileri gibi coğrafi özellikleri içerir. Ülke, Büyük Sahra Çölü'nün bir bölümünü kapsar ve Sahra'nın etkileyici manzaralarına ev sahipliği yapar. Nil Nehri, Sudan'ın güneyden kuzeye uzanan önemli bir coğrafi özelliğidir.

Sudan, Afrika'nın büyük ve çeşitli bir ülkesidir. Kuzey Yarımküre'de bulunması, Sudan'ın iklimini ve mevsimlerini bu yarımküre standartlarına göre deneyimlemesini sağlar. Bu yazı, Sudan'ın konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.