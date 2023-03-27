Sudan - Gabon ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Sudan - Gabon maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Sudan - Gabon maçı oldu. Peki, Sudan - Gabon ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Sudan - Gabon maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Sudan - Gabon maçı ne zaman başlayacak? Sudan - Gabon maçının özeti nerede yayınlanır? Sudan - Gabon maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Sudan - Gabon maçı olacak. Peki, Sudan - Gabon ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Sudan - Gabon maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Sudan - Gabon Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 23:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Omdurman'da, Al Hilal Stadyumu'nda oynanacak.