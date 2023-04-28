Sudan'dan, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını çıkarmak isteyen ülkelerin tahliye çalışmaları sürüyor. Son günlerde gündemde yer alan konu ile ilişkin Sudan'da neler oluyor? Sudan tahliye son dakika haberleri! Türk tahliye uçağına ateş mi açıldı, ölü veya yaralı var mı? Sudan kiminle savaşıyor? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...

Sudan'da neler oluyor? sorusu merak edilmekte. Gündemde yer alan Sudan ile ilgili yaşanan gelişmelerle beraber vatandaşlar detayları araştırıyor. En sık aratılanlar arasında ise Sudan'da neler oluyor? Sudan tahliye son dakika haberleri! Türk tahliye uçağına ateş mi açıldı, ölü veya yaralı var mı? Sudan kiminle savaşıyor? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde...

SUDAN'DA NELER OLUYOR?

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Ekim 2021'deki darbeden bu yana Sudan bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Yardımcısı ise Hızlı Destek Güçleri'nin (RSF) lideri General Mohamed Hamdan Dagalo.

Bir paramiliter güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) üyeleri ve askerler savaşırken, başkentin dört bir yanındaki kilit stratejik noktalarda çatışmalar yaşanıyor. RSF'nin 100 binden büyük bir güç olması ordu için kritik bir tehdit oluşturuyor. RSF ayrıca birçok insan hakları ihlaliyle de suçlanıyor.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kapalı oturumda Sudan'daki durumu ele aldığını duyuran Perthes, Konsey'in çatışmaların hemen ardından yazılı açıklama yapmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Perthes, BMGK'nin sağladığı birliği muhafaza etmesinin önem taşıdığını belirterek Konseyin ve bazı komşu ülkelerin nüfuzlarını çatışmayı sonlandırmak için kullanacağını düşündüğünü ifade etti.

TÜRK TAHLİYE UÇAĞINA ATEŞ Mİ AÇILDI, ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki süren çatışmalar nedeniyle ülkedeki vatandaşlarımız tahliye eden Türk tahliye uçağına ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." denildi. Aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçaklarla vatandaşlarımız ülkemize getirilirken, yeni bir gelişme yaşandı. MSB'den yapılan açıklamada, Türk tahliye uçağına ateş açıldığı duyuruldu. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır."

Dün akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden MSB'ye ait A400M tahliye uçağı 02.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Açığa park eden askeri uçaktaki 170 Türk vatandaşı otobüslerle terminal binasına getirildi. İGA yetkileri tarafından karşılanan vatandaşlara içecek ikramı yapıldı. Tahliye olan vatandaşlar Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler. Daha sonra vatandaşlar kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.