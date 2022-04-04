Sudan'da Feribotun Batması Sonucu 23 Kadın Boğuldu - Haberler

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Sudan'da Feribotun Batması Sonucu 23 Kadın Boğuldu

Xinhua - Genel
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Sudan'da Feribotun Batması Sonucu 23 Kadın Boğuldu

HARTUM, 4 Nisan (Xinhua) — Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Cuma günü Sinnar'da alabora olarak batan teknede tamamı kadın, 28 yolcu bulunuyordu. Haberde, beş kadın ile kaptanın kurtulduğu belirtilirken, teknede bulunan kadınların evden işe gidip gelirken bu güzergahı kullanan tarım işçileri olduğu kaydedildi. Kurtarma görevlileri 13 kadının cesedine ulaşırken, geri kalan 10 cesedi […]

HARTUM, 4 Nisan (Xinhua) — Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Cuma günü Sinnar'da alabora olarak batan teknede tamamı kadın, 28 yolcu bulunuyordu. Haberde, beş kadın ile kaptanın kurtulduğu belirtilirken, teknede bulunan kadınların evden işe gidip gelirken bu güzergahı kullanan tarım işçileri olduğu kaydedildi. Kurtarma görevlileri 13 kadının cesedine ulaşırken, geri kalan 10 cesedi arama çalışmaları da sürüyor.

Xinhua / Genel

4 Nisan, Sudan, Tarım, Cuma, Genel, Haberler

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