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Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne?

Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne?
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Tarım Ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden açıklanan listede her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Peki, sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne?

Köfteci Yusuf'ta yaşanan domuz eti skandalı Türkiye gündemini uzun süre meşgul ederken benzer bir skandal da Balıkesir ve Muğla'da yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıda sahtekarları listesinde Balıkesir ve Muğla'dan 2 firmanın "dana kaburga" ve "sucuk" diye vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edildi. Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne?

SUCUĞUNDA DOMUZ ETİ ÇIKAN FİRMANIN ADI NE?

2 Ekim tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan listeye Köfteci Yusuf damga vurmuştu. 280 şubesiyle Türkiye'nin önde gelen restoran zincirinde domuz eti skandalı yaşanmıştı. Köfteci Yusuf'un döner ve köftelerinde "domuz eti" tespit edilmişti. Skandal günlerce konuşulmuştu.

Köfteci Yusuf'un ardından bir domuz eti skandalı daha patladı. 18 Aralık tarihli listede Muğla ve Balıkesir'de bulunan 2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği duyuruldu.

Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant'ın "dana kaburga" diye "domuz eti", Balıkesir'de Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap'ın sattığı "Sütüven" markalı sucuklarda domuz eti tespit edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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