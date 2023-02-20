Suçlu filmi konusu ne? Suçlu oyuncu kadrosu! Suçlu hangi yıl, nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Suçlu filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Suçlu filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Suçlu filmi konusu ne? Suçlu oyuncuları kimler? Suçlu hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Kevin Costner ve Ryan Reynolds'un yer aldığı Suçlu filminin konusu merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Suçlu filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Suçlu filmi konusu ne? Suçlu oyuncuları kimler? Suçlu hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

SUÇLU FİLMİ KONUSU NE?

Suçlu filmi, Bir CİA ajanının bütün yetenekleri ve hafızası tehlikeli bir suçluya aktarılmasını konu alır. Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan bir CİA ajanı Bill Pope, gizemli bir şekilde öldürülür. Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişmeye başlar.

SUÇLU OYUNCU KADROSU!

Kevin Costner

Gary Oldman

Tommy Lee

Ryan Reynolds

Jordi Molla