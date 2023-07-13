Succession dizisi nereden izlenir? Emmy Ödülleri tarihine geçen Succession dizisi konusu nedir? Succession dizisi oyuncu kadrosu!
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Dünyaca ünlü dizi Succession nereden izlenir ve Succession dizisi oyuncu kadrosu kimler olduğu merak ediliyor. Succession dizisi 75. Emmy Ödülleri'nde 27 dalda aday gösterilerek tarihine geçti. Succession dizisi nereden izlenir? Succession dizisi konusu nedir? Succession dizisi oyuncu kadrosu gündeme geliyor. Peki, Succession dizisi nereden izlenir? Succession dizisi konusu nedir? Succession dizisi oyuncu kadrosu!
Succession dizisi nereden izlenir? Succession dizisi konusu nedir? Succession dizisi oyuncu kadrosu gündeme geliyor. 19 Eylül'de sahiplerini bulacak olan 75. Emmy Ödülleri'nde Succession dizisi 27 dalda aday gösterildi. Succession dizisi nereden izlenir? Succession dizisi konusu nedir? Succession dizisi oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu. Succession ise tam 27 dalda aday gösterilerek Emmy Ödülleri tarihine geçti.
Succession dizisi, 4 sezonluk bölümlerini Blutv üzerinden ulaşabilirsiniz.
Succession, Jesse Armstrong tarafından yaratılan bir Amerikan satirik kara komedi - drama televizyon dizisidir. 3 Haziran 2018'de HBO'da gösterime girdi. Dizi, küresel bir medya ve eğlence holdingi olan Waystar RoyCo'nun sahipleri olan Roy ailesinin, aile reisi Logan Roy'un (Brian Cox) sağlığının tehlikede olduğu bir ortamda şirketin kontrolü için mücadele etmesini konu alıyor. Dizi, 26 Mart 2023'te prömiyer yapan dördüncü ve son sezon ile sona erecek.
- Hiam Abbass , Marcia Roy rolünde, Logan Roy'un üçüncü ve şu anki eşi. Beyrut'ta doğup büyümüş, Logan'ın güvenini henüz kazanamadığı çocuklarıyla sık sık anlaşmazlığa düşmektedir. İlk evliliğinden Amir adında bir oğlu ve önceki ilişkisinden de bir kızı vardır.
- Nicholas Braun, Greg Hirsch rolünde. Logan'ın kardeşi Ewan'ın torunu.
- Brian Cox, Logan Roy rolünde. Medya ve eğlence şirketi Waystar RoyCo'nun Dundee doğumlu milyarder kurucusu.
- Kieran Culkin, Roman Roy rolünde.
- Peter Friedman, Frank Vernon rolünde.
- Natalie Gold, Rava Roy rolünde.
- Matthew Macfadyen Tom Wambsganrolünde.
- Alan Ruck, Connor Roy rolünde.
- Sarah Snook Siobhan "Shiv" Roy rolünde.
- Jeremy Strong, Kendall Roy rolünde.
- Rob Yang, Lawrence Yee rolünde.