Fast-food restoranları, dünya genelinde oldukça popülerdir. Subway markası da bu Fast-food restoranları arasında en bilinenleri arasında yer almaktadır. Subway hangi ülkenin? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından merak edilebilir. Peki, Subway hangi ülkenin? Subway nerenin, hangi ülkenin markası? Subway kime ait?

Subway hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Subway de bu zincirlerden biri ve hemen hemen her köşede bulunan restoranlarıyla tanınır. Fast-food restoranları arasında Subway oldukça büyük bir yere sahiptir. Peki, Subway hangi ülkenin? Subway nerenin, hangi ülkenin markası? Subway kime ait?

SUBWAY HANGİ ÜLKENİN?

Hızlı ve pratik atıştırmalıkların vazgeçilmez adreslerinden biri olan SUBWAY, kökeni Amerika'ya dayanan uluslararası bir fast-food zinciridir 1965 yılında Amerika'nın Connecticut eyaletinde açılan ilk mağazasıyla başlayan serüveni, bugün dünya genelinde binlerce şubesiyle devam etmektedir. SUBWAY, sunduğu sağlıklı ve özgün lezzetlerle pek çok ülkede büyük bir müşteri kitlesine sahiptir. Subway IP LLC, 2023 yılında Amerika merkezli Roark Capital Management LLC tarafından satın alınmıştır. Türkiye'de 80'den fazla restoranıyla hizmet vermektedir.