Sübvansiyon nedir? Sübvansiyon neden uygulanır? Damping nedir? Damping suç mu?

Birçok ülkenin dillerini bünyesine katarak zenginleşen Türk Dili, geniş kapsamlı olduğundan bazı kelimelerin anlamı araştırılıyor. O kelimelerden biriside Sübvansiyondur. Birçok vatandaş kelimenin ne anlam geldiğini ve ne için kullanıldığını merak etmekte. Peki,Sübvansiyon nedir? Sübvanse kredi ne dememek? Sübvansiyon neden uygulanır? Damping nedir? Damping suç mu? Damping çeşitleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sübvansiyon devlet desteğiyle alakalı kullanılan bir terimdir. Bu terim pek çok vatandaş tarafından merak edildiği ve araştırılan bir kelimedir. Peki, Sübvansiyon nedir? Sübvanse kredi ne dememek? Sübvansiyon neden uygulanır? Damping nedir? Damping suç mu? Damping çeşitleri nelerdir? Sosyal damping ne demek? Detaylar haberimizde...

SÜBVASYON NEDİR?

Sübvansiyon ya da destekleme, devletin kişi ya da kurumlara mal, para veya hizmet biçiminde yaptığı karşılıksız yardımları ifade eder. Sözcük Türkçeye Fransızcadan girmiştir, tam karşılığı TDK Sözlük'te destekleme olarak verilmesine rağmen bir iktisat terimi olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

SÜBVANSE KREDİ NE DEMEK?

Geleneksel yaygın hayvansal üretim yapan işletmeler 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek; 100 bin liranın üzerindeki krediler ise %50 faiz indirim oranında sübvanse edilebilecektir. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti 1.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.

SÜBVASYON NEDEN UYGULANIR?

Devletler, çeşitli ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde kişilere ya da kurumlara yönelik mali destekler sağlar. Sübvansiyon olarak adlandırılan bu desteklerle iç ve dış piyasalardaki dengeyi korumayı çalışırlar. Fiyat artışlarının olduğu bir dönemde tüketicilere yapılan yardımlar, sübvansiyonun bir örneğini oluşturur. Enflasyon rakamlarının bir hayli yükseldiği zamanlarda kişilerin alım gücü düşer. Buna bağlı olarak da gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlara ulaşmak zorlaşır. Söz konusu dönemlerde verilen ayni ve nakdî desteklerle vatandaşların maddi açıdan refaha kavuşması sağlanır.

Ülke ekonomisinin temel taşlarını tarım, sanayi ve hizmet gibi sektörler oluşturur. Bu sektörlerdeki aksamalar hem iç hem de dış piyasada zorluklara sebebiyet verir. Bu nedenle devletler, sübvansiyon kapsamında üreticilere de mali destekler sağlar. Bu desteklerle ülkedeki üretim dengesini korumak mümkün hâle gelir. Üreticilere verilen düşük faizli krediler bunun bir örneğini oluşturur. Sübvansiyon kredisi olarak bilinen bu desteklerle üreticinin yüksek maliyetler nedeniyle zarara uğraması önlenir.

DAMPİNG NEDİR?

Bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesine damping denir.

DAMPİNG ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bu üç damping çeşidinin detayları aşağıda yer almaktadır.

Sürekli Damping: Sürekli yapılan bir damping uygulamasıdır.

Yıkıcı Damping: Geçici olarak yapılan damping türüdür.

Münferit Damping: Arada bir yapılan damping türüdür.

DAMPİNG SUÇ MU?

3577 sayılı Kanun m.7'de ithalatta haksız rekabete yol açan aykırı bir durum olarak dampingin ve sübvansiyonun tabi olduğu yaptırım düzenlenmiştir. Bu yaptırım vergi ve telafi edici vergi olarak karşımıza çıkmaktadır.

SOSYAL DAMPİNG NE DEMEK?

Başka bir deyişle, sosyal damping, ihracatçı ülkedeki üreticiler lehine elverişli sosyal koşullardan, özellikle çocuk ve kadın işçi çalıştırma ve düşük ücretlerden kaynaklanan düşük fiyatlı ithalatın bir alt türüdür. Sosyal damping, önceleri "iş dampingi" olarak adlandırılmaktaydı.