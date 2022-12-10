2022 yılının son ayına girmemizle beraber öğrenciler 2022- 23 yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. 14-18 Kasım'da verilen ara tatil sonrasında arama motorlarında Şubat tatili ne zaman? 2022- 23 Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? 15 Tatil ne zaman başlayacak? soruları aratıldı. İşte 2022- 23 Eğitim ve Öğretim yılı hakkında merak edilenler...

Öğrencilerin gündeminde Şubat tatili ne zaman? sorusu yer alıyor. Eğitim ve Öğretim yılında 2022 Aralık ayına girilmesiyle beraber öğrenciler Şubat tatili ne zaman? 2022- 23 Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? 15 Tatil ne zaman başlayacak? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde.

ŞUBAT TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.