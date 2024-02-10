Şubat ayında hangi balık yenir? Sorusu, sağlıklı ve lezzetli balığı seçmek için birçok kişi tarafından merak edilen bir soru olarak araştırılmakta. Şubat ayında hangi balıkların yenmesi gerektiğini ve hangi balığın daha lezzetli olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Sağlıklı bir besin olan balık, kış aylarında sofraların olmazsa olmazıdır. Peki, Şubat ayında hangi balık yenir? Şubat ayında en taze ve güzel balık nedir?

ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Şubat ayı, deniz mahsulleri konusunda gerçek bir lezzet şöleni sunar. Gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, kaya balığı ve levrek gibi birbirinden özel balık türleri, sofralarımıza zengin bir tat paleti katmaktadır. Özellikle tekir balığı bu dönemde bolluğuyla dikkat çekerken, gümüş balığı, kefal, dere pisisi, minakop ve midye gibi lezzetleriyle adeta bir festival atmosferi oluşturur. Şubat ayında uskumru, lüfer ve palamut, yağlarını kaybetmeye başlasa da, bu türlerin yerini alacak olan lezzet dolu balıklar sofralarımızı süslemeye devam eder.