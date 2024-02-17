Şubat ayında çiçek açan badem ağacı vatandaşları şaşırttı

HATAY - Hatay'da çiçek açan badem ağacı vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Bahardan kalma günlerin yaşandığı Hatay'da hava sıcaklığı zaman zaman 20 dereceyi buluyor. Şubat ayının ortalarına gelinmesine rağmen kar yağmayan Antakya ilçesinin Akasya Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki badem ağacı çiçek açtı. Baharın müjdeleyicisi olan ağaçların çiçek açmasının erken gerçekleşmesi vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Kış şartlarının etkisini hissettirmemesinden dolayı badem ağacının çiçek açtığını ifade eden Mehmet Doğru, "Badem ağacı bunu biliyoruz. Şaşırdık bu sene kuru soğuk, buzlama olmadı diye 10 - 15 gün öncesinden çiçek açtı. Kuru soğuk olsa bu kadar erken çiçek açmazdı. Normalde 25 Şubat'tan sonra açılırdı. Bu sene kuru soğuk olmayınca erken açtı. Bir de badem ağaçları sıcak bölge sever. Tabi burası Antakya, çukurda diye erken açar. Köylerde olsa 20 gün sonra geç açılırdı. Bazı bölgelerde 20 gün ya da 30 gün fark eder. Soğuk bölgelerden ya da sıcak bölgelerden fark ediyor. Depremin olduğu bir önce ki sene de Mart ayının 15'inde lapa lapa kar yağıyordu. Mevsim değişikliğinden dolayı fark ediyor. Bazen erken bazen de geç açar" şeklinde konuştu.

Badem ağacının normalde Mart ayında çiçek açtığını söyleyen Hüseyin Taşçıoğlu, "Normalde Şubat ayında çiçek açmazdı şaşırdım. Mart ayına doğru açardı. Güneşin tepede olmasından dolayı burası çok güneşli yer onun için erken açtı" diye konuştu.