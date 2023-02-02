Şubat ayının gelmesiyle SED yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere her ay SED ödemeleri yapılıyor. Peki Şubat ayı SED ödemeleri ne zaman yapılacak? SED ödemeleri ne kadar? SED yardımı başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

SED yardımı son dönemlerde gündeme gelmeye devam ediyor kimlerin nasıl yararlanabileceği hakkında vatandaşların araştırması sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan SED yardımları için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, Şubat ayı SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? SED ödemeleri ne kadar oldu? SED yardımı nasıl sorgulanır? SED yardımından kimler yaralanabilir? SED yardımı nasıl sorgulanır? SED yardımı neye göre verilir? Detaylar haberimizde...

ŞUBAT AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır SED ödemeleri her ay 15 ile 30 arasında ihtiyaç sahibi hanelere ödemeler yapılmaktadır.

Şubat ayı SED yardımı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak ödemelerin 15 Şubattan sonra ihtiyaç sahibi hanelere yapılması bekleniliyor. Konuyla ilgili ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

SED DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulmakta, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının, ortalama 2 bin 337 liradan 3 bin 38 liraya yükseldiğini duyulurdu.

SED YARDIMI NASIL SORGULANIR?

Hak sahipleri; SED yardım ödemelerinin PTT hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-devlet PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri sorgulama sayfası üzerinden görüntüleyebiliyorlar.

SED YARDIMINDAN KİMLER YARALANABİLİR?

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

SED YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine bizzat giderek SED yardımına başvurabileceğiniz gibi müdürlüklere dilekçe göndererek de bu yardıma başvurabiliyorsunuz. E-devlet üzerinden de anne ve babalar; SED yardımına başvurabiliyorlar.

SED YARDIMI NEYE GÖRE VERİLİR?

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, "Şartlı Eğitim Yardımı" yapılmaktadır.