Şubat ayı kira artış oranı ne kadar? Ocak ayı enflasyon oranları ne kadar oldu?

Şubat ayı enflasyon verileri ile kira artış oranları bekleniyordu. Konuyla ilgili TÜİK'ten beklenen açıklama geldi.TÜİK Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Peki Şubat ayı kira artış olanı ne kadar olacak? Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Açıklamanın ardından binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren kira artış oranlarımda belli olmuş oldu. Peki Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ocak ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? Şubat ayı Kira yılık ve aylık artış oranları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Konut hariç Şubat Ayı kira artış oranı 12 Aylık hareketli ortalamalara göre %72.45 oldu. Konutlarda ise %25 1 Temmuz 2023 kadar geçerli olacak.

TÜFE Kira Artış Oranı: %%72.45 Mevcut Kira Bedeli: 1.000,00 TL Kira Artış Tutarı: 724 Aylık Yeni Kira Tutarı: 1.724 TL olacak. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, ev sahibi kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapamayacak.

OCAK AYI ENFLSYON NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Ekonomistler, ocak ayında enflasyonun yüzde 3,8 artmasını beklerken; yıllık bazda ise TÜFE'nin yüzde 53,5'e gerileyeceğini hesaplamıştı. Aralık ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 1,18 yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ocakta aylık yüzde 4,15 artarken, yıllık artış yüzde 86,46 oldu.