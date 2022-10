Astrolojide bulunan 12 burcun ait olduğu tarih aralıkları var. Her ay doğan kişilerin burçları farklı oluyor ve burcunun özelliklerini taşıyor. Astrolojiye ilgisi olmasa bile çoğu insan Şubat ayı hangi burç? Sorusunu en az bir kez arama motorunda aratıyor. Peki, Şubat ayı hangi burç? Şubat hangi burç oluyor? Şubat ayında doğanlar hangi burç? Şubat ayında doğanların burç özellikleri!

Şubat ayı hangi burç? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Astrolojiye ilgisi olan ve olamayan çoğu kişi Şubat ayı hangi burç? Sorusunu merak ediyor. Astrolojide her burcun belli bir tarih aralığı vardır. Şubat ayında doğan kişilerin hangi burç olduğu ise merak ediliyor. Peki, Şubat ayı hangi burç? Şubat hangi burç oluyor? Şubat ayında doğanlar hangi burç? Şubat ayında doğanların burç özellikleri!

ŞUBAT AYI HANGİ BURÇ?

Şubat ayında doğan kişiler tarih aralığına göre oğlak veya balık burcu oluyor. 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğanlar kova burcu olurken,20 Şubat - 20 Mart günü doğan kişiler balık burcu oluyor. Şubat ayında doğan kişiler kovaveya balık burcu özelliği taşır. Şubat ayının hangi tarih aralığında doğmuşsa o burcun özelliği taşınır.

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ NEDİR?

2 yöneticili bir burca daha geldik. Klasik astrolojiye göre yöneticisi Satürn, Modern astrolojiye göre ise Uranüs. Ama bence her ikisi de! Toplumla iç içe bir burçtur, toplumsal sorunlara, organizasyonlara katılmayı, dernekler içinde görev almayı sever ama bunu yaparken bireyselliğini de korumasını bilir. Toplum içinde eriyip gitmez veya bütünle bir olmaz. Sadece şu kısma kadar bile hem Satürn hem de Uranüs etkilerini sizde sezmişsinizdir.

Genel anlamda orijinal insanlardır. Bu orijinalliklerini bazen fikir bazında, bazen dış görünüşü ile, bazen birlikte olduğu insanlar, bazen hobileri ile bazen de edindiği meslek ile ortaya koyar. Oldukça arkadaş canlısı, dostane, sosyal bir yapıları vardır. Her an her yerde bulunmak, gruplar içinde aktif görev almak isterler.

İşin içinde Satürn olduğundan dolayı mantıklı, analizci, kuralcı bir yapısı vardır. Ama oğlak burcundaki gibi, statükocu bir şekilde değil, daha esnek, yeniliklere açık hatta kendisi yeni şeyleri denemeye açıktır. Hava grubu bir burç olduğundan dolayı bilgi, zeka ile ilgili konular, entelektüel alanlar ilgi alanları arasında yer alır.

İnisiyatifi ele alıp kendi hayatına kendi kaderine kendi yön vermek arzusundadır. Özgürlüğüne oldukça düşkündür, kısıtlanmaktan, hareket alanının daraltılmasından hoşlanmazlar. Olaylara tarafsız, objektif bir şekilde değerlendirebilirler. Zaman zaman kendilerine karşı objektif olmakta abartıp, kendilerini çok fazla eleştirebilirler.

İçlerinde sürekli sistem karşıtı bir enerji vardır ama bu sistem karşıtlığı sistemin tamamen yok edilmesi değil, onarılması, düzenlenmesi, daha rahat algılanıp kullanılması yönündedir. Yıkıcı yok edici bir devrim dürtüsünden bahsetmiyoruz. Eleştirirken, değişmesini isterken yerine alternatifleri de getirebilmektedir.

Tam bir dünya insanıdır. Farklı bir algılama yeteneği, olayları değerlendirirken kendine has yöntemleri vardır. Fikirler, düşünceler onun için çok önemlidir. Fakat burada somut olan fikirlerden bahsediyoruz, yay gibi dini, felsefi değil. Kısacası fikir kova burcu insanı bir nevi fikir insanı.

Çeşitlilikten yanadır, hayatında insan çeşitliliği, konu çeşitliliği her türlü çeşitlilikten hoşlanır. Algılaması kapasitesi oldukça güçlüdür. Teknolojik gelişmelere, bilimsel konulara ilgi duyabilir, ilerici bir bakış açısı vardır. Elindekileri kolay kolay riske atmaz aksine koruma eğilimindedir. Zaman zaman ukala ve sivri dilleri ile rahatsız edici olabilirler.

Medikal astrolojiye göre baldırlar, ayak bilekler, uyluk kısmını yönetirler. Bu uzuvlarda ortaya çıkan rahatsızlıklar, damarlarda pıhtılaşma yaratan sorunlar, kanı bozan tüm dolaşım problemleri, kramplar kova burcu rahatsızlıklarının başında gelir.

Hayattaki Amaçları

Sübjektif yerine objektif olabilmeyi öğrenmeli

Sosyal ilişkiler, dostluklar, arkadaşlıklar kurabilmeyi öğrenmek

Toplu aktivitelere katılım gösterebilmek

Israrı bırakmalı

Aşırı risk almaya karşı olan bağımlılığını yenmek

Onaylanma beklemeyi bırakmalı

Sadece kendinin değil başkalarının da ne kadar önemli ve özel olduğunu anlamak

Kibirden uzak durulmalı

Dik başlılığı bırakmalı

Toplumun yararına hareket etmeyi öğren

Özgürlüğünü kazan

İnsancıl tarafını geliştir

Sıra dışı konularla ilgilen araştırmalar yap, kendini geliştir

Kova Burcuna Uygun Meslekler

Elektrik- elektronik mühendisi, uzay bilimleri, bilim adamı, doktor, yoga eğitmeni, terzi, internetle İlgili işler, sosyal medya uzmanı, fotoğrafçı, uluslararası ilişkiler, pilot, alternatif-sıra dışı-farklı ilgi çekici konular.

Kova Kadınının Diğer Burçlarla İlişkisi

Kova Kadını- Koç Erkeği: Çok aktif

Kova Kadını- Boğa Erkeği: Zor anlaşan

Kova Kadını- İkizler Erkeği: Sakin

Kova Kadını- Yengeç Erkeği: Zararlı

Kova Kadını- Aslan Erkeği: Birbirine cömert

Kova Kadını- Başak Erkeği: Uyumsuz

Kova Kadını- Terazi Erkeği: Zirvede mutluluk

Kova Kadını- Akrep Erkeği: Kavgalı tartışmalı

Kova Kadını- Yay Erkeği: Zoraki

Kova Kadını- Oğlak Erkeği: Sahte

Kova Kadını- Kova Erkeği: Çok dürüst

Kova Kadını- Balık Erkeği: Gözyaşı ile son bulan

Kova Erkeğinin Diğer Burçlarla İlişkisi

Kova Erkeği- Koç Kadını: Sahte bir ilişki

Kova Erkeği- Boğa Kadını: Çok güçlü

Kova Erkeği- İkizler Kadını: İyi arkadaş dost

Kova Erkeği- Yengeç Kadını: Bitmeyen endişe

Kova Erkeği- Aslan Kadını: İnanılmaz zor

Kova Erkeği- Başak Kadını: Endişeli

Kova Erkeği- Terazi Kadını: Müthiş ortaklık

Kova Erkeği- Akrep Kadını: Bazen iyi bazen kötü

Kova Erkeği- Yay Kadını: Ateşli

Kova Erkeği- Oğlak Kadını: İnanılmaz

Kova Erkeği- Kova Kadını: Çok dürüst

Kova Erkeği- Balık Kadını: Eşini koruyan

•