Birçok vatandaş tarafından merakla beklenen Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Merak ediliyor. Geçtiğimiz ay da enflasyonda düşüş kaydedilirken Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon rakamları kaç oldu?

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyordu. Vatandaşlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon rakamlarını arama motorları üzerinde sorgulatmakta. Peki, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon rakamları kaç oldu?

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon şubat ayında yüzde 3,15, yıllık bazda ise yüzde 55,18 oldu. Bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

117 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,10 olarak gerçekleşti.