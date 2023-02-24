Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri için meraklı bekleyiş başladı. Yılın ikinci enflasyon verileri için gözler yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon oranları ne olmuştu? Türkiye'de hangi tür enflasyon var? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 Yılının ikinci enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verileri öncesinde, enflasyon beklentisinin ne yönde olduğu merak ediliyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon oranları ne olmuştu? Enflasyon nedir? Türkiye'de hangi tür enflasyon var? Enflasyon nasıl artar? Detaylar haberimizde...

ŞUBAT AYI ENFİLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklananenflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklanıyor. Şubat ayına ait enflasyon rakamları da 3 Mart tarihinde belli olması bekleniyor .Buna göre TÜİK Şubat ayı enflasyon oranlarını 3 Mart tarihinde açıklayacak.

OCAK AYI ENFİLASYON ORANLARI NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Ocak'ta enflasyon yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.

ENFİLASYON NEDİR?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir. İlk tanımda iki durumdan bahsedilmektedir.

ENFİLASYON NASIL ARTAR?

Ülke ekonomisinde arz, talebi karşılayamazsa fiyatlar yükselir. Bu da enflasyona neden olur. Yani ithal edilen ve/veya üretilen mallara olan talebin, ekonominin üretim ve ithalat kapasitesinden yani arzdan hızlı artması durumudur. Böylece az ürüne çok talep olacağı için fiyatlar artar.

TÜRKİYEDE HANGİ TÜR ENFİLASYON VAR?

Türkiye, uzun yıllardır genel olarak yüksek enflasyonla yaşayan bir ekonomi durumundadır. Bazı dönemlerde kısa süreli olarak çok yüksek enflasyon aşamasına geçmiş olsa da hiper enflasyon yaşamamıştır. Türkiye'nin yaşadığı enflasyon tipik bir maliyet enflasyonu - talep enflasyonu - yerleşik enflasyon karmasıdır