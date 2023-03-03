Şubat ayı enflasyon oranı kaç oldu? sorusu merak ediliyordu ve yapılan açıklamalar ile birlikte Şubat ayı enflasyon oranı belli oldu. Geçtiğimiz ay da enflasyonda düşüş kaydedilirken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı kaç oldu? Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece merak edilmekte olan Şubat ayı enflasyon oranı kaç oldu? sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz ay da enflasyonda düşüş kaydedilirken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olması da dikkat çekti. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı kaç oldu? Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon şubat ayında yüzde 3,15, yıllık bazda ise yüzde 55,18 oldu. Bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

DEPREM NEDENİYLE 3 İLDE SAHA FİYATLARI DERLENEMEDİ

Kurumdan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edilmiştir.