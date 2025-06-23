Türkiye'deki halk müziği tutkunları arasında da ilgi gören bu soru, bilgi yarışmasında altın sorulardan biri haline geldi. Şubat 2025'te vefat eden kişinin kim olduğunu bilenler hikâyeyi de daha iyi kavradı. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu soru sayesinde "Damımıza Kar Yağdı"nın kime ait olduğu yeniden gündeme geldi. Yarışmacının doğru cevabı vermesi, halk müziğine ve sanatçıya olan ilgiyi artırdı. Peki, Şubat 2025'te vefat eden, dinlediğiniz 'Damımıza Kar Yağdı' adlı şarkıyı seslendiren kimdir? İşte cevabı...

ŞUBAT 2025'TE VEFAT EDEN, DİNLEDİĞİNİZ 'DAMIMIZA KAR YAĞDI' ADLI ŞARKIYI SESLENDİREN KİMDİR?

A) Ferdi Tayfur

B) Kahtalı Mıçe

C) Adnan Şenses

D) Erkin Koray

Doğru Cevap: B şıkkıdır.