Subaru Yeni Crosstrek Wilderness Modelini Tanıttı

Subaru, off-road odaklı yeni Crosstrek Wilderness modelini tanıttı. Wilderness versiyonu standart modele göre daha yüksek ve sert bir görünüme sahip. Aracın motoru ve iç mekanı da off-road performansını destekleyecek şekilde tasarlanmış. Subaru'nun yeni off-road aracı, macera arayanlar için uygun fiyatlarla sunuluyor.

Subaru, yeni Crosstrek Wilderness model off-road odaklı aracını tanıttı. İlk olarak, Wilderness versiyonunun standart Crosstrek modeline göre çok daha yerden yüksek olduğu açıkça görülüyor. Ayrıca, ön çamurluklarda, tamponlarda ve kapı altlarındaki plastik bileşenler, aracın sert crossover görünümünü tamamlıyor. 2024 Subaru Crosstrek Wilderness ile off-road yaptık!

2024 Subaru Crosstrek Wilderness ile off-road yaptık!

Wilderness'ın kaputunun altında, diğer Crosstrek modellerinde de kullanılan 2.5 litrelik bir BOXER dört silindirli motor bulunuyor. Bu motor, Subaru'nun mükemmel dört tekerlekten çekiş sistemine tork vektörleme ile birlikte gelerek aracın en zorlu off-road koşullarını bile aşmasını sağlıyor.

İç mekanda, su geçirmez kumaşla kaplanmış çift renkli koltukları fark edeceksiniz. Direksiyon altındaki bronz vurgular, ön tampondan tavana kadar aracın dış tasarımında bulunduğundan, bu sıradan bir Crosstrek değil, Wilderness versiyonu olduğunu güçlendirmektedir.

Motora geri dönersek, 2.5 litrelik bu motor, bir CVT şanzıman sistemi ile eşleştirilmiş. Sport ve Limited donanım seviyeleri bu motoru paylaşır ve 182 beygir gücü sunuyor. Temel Premium donanım ise 2.0 litrelik, 152 beygir gücü üreten bir motora sahip.

Subaru'nun yeni off-road aracı, 31.995 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor, böylece asfalt yolların ötesinde macera arayanlar için bir seçenek sunuyor.