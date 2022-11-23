Subaru Solterra'ya Euro NCAP'ten beş yıldız!

Subaru Solterra'nın Avrupa spesifikasyonu, 2022 Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı Euro NCAP'ten beş yıldız aldı.

Solterra, dört değerlendirme alanının tamamında (Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Zarar Görebilecek Yol Kullanıcıları, Güvenlik Yardımcısı) gereken minimum eşiğin üzerinde puanlar elde etti.

Tamamen elektrikli Subaru Solterra, en son geçerli olan test sonuçlarına göre Küçük SUV sınıfında Safety Assist (Güvenlik Yardımcısı) kategorisinde bir Subaru aracın şimdiye kadar elde ettiği en yüksek puanı aldı. Aynı zamanda yolcu durumu izlemede (sürücü takip ve emniyet kemeri hatırlatma dahil) en yüksek notlara sahip oldu. Ayrıca, Acil Durum Şeritte Kalma Asistanı, Şeritte İhlal Uyarısı ve İnsan Makine Arayüzü bölümlerinde iyi performans gösterirken, AEB Araçtan Araca (Çarpışma Öncesi Frenleme) için de çok yüksek bir puan elde etti.

Yeni Solterra, genel olarak, Otonom Acil Frenleme (AEB) sistemi uyumluluk testlerinde iyi performans gösterirken, hem ön hem de arka koltuklarda standart olarak sunulan emniyet kemeri hatırlatma sisteminin yanı sıra sürücü yorgunluğunu tespit eden bir sisteme (yani Sürücü Takip Sistemi)'ne sahip. Şerit Destek sistemi (yani Şerif İhlal Uyarısı ve Şeritte Kalma Asistanı), araç şeritten çıkıyorsa aracı hafifçe şeridine geri yönlendiriyor, bazı daha kritik durumlarda ise müdahale ediyor (Acil Sürüş Durdurma Sistemi). Hız asistanı, Trafik İşareti Okuyucusu sayesinde yerel hız sınırını algılıyor ve sürücü, sınırlayıcıyı (Hız Sınırlayıcı aracılığıyla) ayarlamayı seçebiliyor veya sistemin bunu otomatik olarak yapmasına izin verebiliyor.

Yeni Solterra Yetişkin Yolcu kategorisinde, kurtarma ve araçtan çıkarmada maksimum puanı elde etti. Ayrıca yandan çarpmalar ve arkadan çarpmalarda son derece başarılı oldu. Testler, uzak taraftaki harekette yolcu kabini sabit kalırken, dummy sonuçları hem sürücünün hem de yolcunun dizlerinin ve uyluk kemiklerinin iyi korunduğunu gösterdi. Savrulma kontrolünün ise (çarpışma uzak tarafta gerçekleştiğinde insan vücudunun aracın diğer tarafına ne kadar fırladığı) iyi olduğu bulundu. Solterra, bu tür darbelerde yolcudan yolcuya yaralanmaları azaltmak için bir karşı tedbire de sahip. Sistem, yolcuların kafalarının iyi korunmasını sağlayarak Euro NCAP testinde iyi performans elde edilmesini sağladı. Ön koltuklar ve koltuk başlıkları üzerinde yapılan testler, bir arkadan çarpışma durumunda boyun zedelenmesine karşı da iyi koruma sağladı. Arka koltukların geometrik analizi de iyi bir darbe koruması olduğunu gösterdi. Çarpışma durumunda acil servisleri uyaran gelişmiş bir eCall sistemi ve ikincil çarpışmaları önlemek için otomatik olarak fren yapan bir sistem de araçta bulunuyor.

Çocuk Yolcu kategorisinde, yeni Solterra, CRS (Çocuk Emniyet Sistemi) kurulumunun yanı sıra 6 ve 10 yaş çocuklarını baz alan Çarpışma Test Performansında (hem önden hem de yandan çarpma) maksimum puanı aldı. Ön ofset ve yan bariyer testleri sırasında tüm kritik vücut bölgeleri için iyi veya yeterli koruma sağlandı ve değerlendirmenin bu bölümünde maksimum puanlar alındı. Ön yolcu hava yastığı, oturma konumunda arkaya bakan bir çocuk koltuğunun kullanılmasına izin verecek şekilde devre dışı bırakılabiliyor. Solterra'nın tasarımı tüm çocuk koltuğu tiplerinin uygun şekilde kurulmasına ve yerleştirilmesine izin veriyor.

Hassas Yol Kullanıcıları değerlendirme alanı için, tamamen yeni Solterra, Otonom Acil Frenleme-Bisikletli (AEB Cyclist) kategorisinde çok yüksek puan elde etti. Çarpılan yayanın başının korunması ağırlıklı olarak iyi veya yeterliyken, tampon stratejik olarak yerleştirilmiş parçalanma bölgeleri sayesinde yayaların bacaklarında iyi bir koruma sağladı. AEB sisteminin, diğer araçların yanı sıra zarar görebilecek yol kullanıcılarına da yanıt verebildiği görüldü. Sistem, çoğu test senaryosunda çarpışmalardan kaçınarak yayalara ve bisikletlilere verdiği tepki testlerinde iyi performans gösterdi.