Subaru otomobil markasının üreticisi Subaru Corporation 70'inci yaşını kutluyor.

Şirketin kökleri, 1917'de kurulan ve daha sonra Nakajima Aircraft Co. Ltd. adını alan Uçak Araştırma Laboratuvarı'na kadar uzanıyor. Bir dizi yeniden yapılanmadan sonra, 15 Temmuz 1953'te Fuji Heavy Industries Ltd. kuruldu ve daha sonra 1 Nisan 2017'de şirketin adı Subaru Corporation olarak değiştirildi.

Kuruluşundan bu yana ana iş alanı otomotiv, havacılık, endüstriyel ürünler, eko-teknolojiler, otobüs imalatı ve prefabrik konut işletmeleri olarak genişleyen şirketin günümüzde iki temel iş alanı otomotiv ve havacılık.

Otomotiv iş kolunda, şirket ilk aracını 1958'de, Japon hükümetinin halk arabası konseptini yerine getirmek için tasarlanmış bir mini otomobil olan Subaru 360'ı satışa sundu. O tarihten bu yana Subaru, Japonya'nın ilk seri üretim dört çeker (AWD) aracı Leone; station wagon modeli Legacy, SUV modeller Forester, Outback ve Crosstrek; EyeSight gelişmiş sürücü destek sistemi; spor otomobiller WRX STI, Subaru BRZ ve elektrikli SUV Solterra'yı satışa sundu.

Subaru 2021'e kadar 20 milyon adet AWD araç üretti, 2022 itibarıyla da 5 milyon adet EyeSight sürüş destek sistemi donanımlı Subaru otomobilin global satışını gerçekleştirdi.

Havacılık sektöründe, Japonya'nın ilk jet uçağı olan T-1'in 1958'deki ilk uçuşundan bu yana şirket, yurt içi uçak geliştirme programlarına ve uluslararası ortak geliştirme programlarına katılarak teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Subaru havacılık sektöründe de savunma programları, Boeing 787 gibi ticari programlar ve UH-2 benzeri helikopter programları olmak üzere üç ana faaliyet alanıyla büyümeyi hedefliyor.

Subaru Corporation'ın kısa tarihi

1917: Chikuhei Nakajima Uçak Araştırma Laboratuvarı kuruldu.

1918: Uçak Araştırma Laboratuvarı'nın adı Nakajima Aircraft Factory olarak değiştirildi (daha sonra 1931'de Nakajima Aircraft Co., Ltd. oldu).

1945: Şirketin ismi Fuji Sangyo Co., Ltd. olarak yeniden düzenlendi ve uçak imalatından sivil mal üretimine geçildi.

1950: Şirket Yeniden Yapılanma Yasası uyarınca Fuji Sangyo Co., Ltd., Fuji Kogyo, Fuji Jidosha Kogyo ve Utsunomiya Sharyo dahil olmak üzere 12 şirkete bölündü.

1953: Fuji Kogyo da dahil olmak üzere 12 şirketten beşi, Fuji Heavy Industries Ltd.'nin kurulmasına sermaye katkısında bulundu (Fuji Heavy Industries daha sonra 1955'te beş şirketi satın aldı ve onlarla birleşti).

2017: Fuji Heavy Industries Ltd., Subaru Corporation olarak yeniden adlandırıldı.

Subaru isminin kökeni yıldızlardan geliyor

Subaru, Japonya'da "Mutsuraboshi" (Altı Yıldız) olarak da adlandırılan Boğa takımyıldızındaki Ülker yıldız kümesinin Japonca adıdır.

Kökleri Nakajima Aircraft'a dayanan beş şirketin sermaye katkılarıyla kurulan ve daha sonra bu beş şirketi satın alıp onlarla birleşen Fuji Heavy Industry, altı şirketin birleşmesini ve birliğini simgelemek için araçlarına Subaru adını verdi.

Subaru, araçlarında Japonca isim kullanan ilk marka oldu.