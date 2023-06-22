Şuayıp Birinci kimdir, kaç yaşında? Şuayıp Birinci hangi bakan yardımcılığına atandı?

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Dr. Şuayıp BİRİNCİ, 1973 yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize ve Trabzon'da, üniversite eğitimini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Tıp doktoru olduktan sonra; "Liderlik ve Küresel Girişimcilik" te yüksek lisans, "Sağlık Kurumları Yönetimi" alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

1998 yılında meslek hayatına başlayan Dr.Birinci memleketi Rize ve İstanbul'da çeşitli kamu kurumlarında hekimlik yaptı. Ümraniye EA Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı (2005-2009), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı (2009-2012) ve TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi'nde genel sekreterlik (2012-2014) görevlerinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda, müsteşar yardımcılığı (2014-2018) ve Ağustos 2018'de Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış ve halen görevini sürdürmektedir. Bakanlıkta çalıştığı süreçte, strateji ve hedefleri belirleme, planlama, regülasyon ve koordinasyon görevlerini sürdürdü.

Teknofest'in icra kurulu üyesi olan Dr. Birinci, sağlık teknolojileri ve sağlıkta yapay zekâ yarışmalarının gerçekleştirilmesinde öncülük etmiştir. Türkiye'nin sağlık politikaları ve yönetimi konusunda ilk think-tank kuruluşu olan TÜSAP'ın kurucusu ve yürütme kurulu üyesidir. TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olan Dr. Birinci, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir. HIMMS tarafından 2021 yılında dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden birisi seçilmiştir. (seçilen on kamu görevlisinden birisidir.)

Türkiye'nin "Sağlıkta Dijital Dönüşüm" sürecini yöneten Dr.Birinci, "bilgiyle yönetme kültürünün" sağlığın bütün alanlarında benimsenmesine katkı sunan ve dijital sağlık yolculuğunda bölgesel ve küresel bazda örnek alınan çok sayıda bilişim projesini (e-Nabız, Teleradyoloji, SBA, MİZ, HSYS, ESİM,REÇETEM,Beyaz Kod,ASOS, SİNA, EKİP, E-Rapor Sistemi, HYP, MELİS, Korona Önlem, FİTAS, RUHSAD,ÖZDES, Sağlık Pano, Hayat Eve Sığar, Dr. e-Nabız, AŞILA, NeyimVar?, EVS, Afet Destek vb.) bizzat kurgulamış ve başarıyla hizmete alınmasına liderlik etmiştir.

Sağlık yönetimi, sağlıkta dijitalleşme, sağlık ekonomisi, sağlıkta mili teknoloji hamlesi, sağlıklı yaşam, sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri, uzaktan sağlık ve sağlığın geleceği konularında çok sayıda akademik çalışması olan Dr. Birinci'nin ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış kitap, makale ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Birinci, evli ve üç çocuk babasıdır.