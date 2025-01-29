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Suat Toktaş gözaltına alındı mı, neden emniyete götürüldü?

Suat Toktaş gözaltına alındı mı, neden emniyete götürüldü?
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Bilirkişi soruşturmasında, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da ifadeye götürüldü. Peki, Suat Toktaş gözaltına alındı mı, neden emniyete götürüldü?

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SUAT TOKTAŞ GÖZALTINA ALINDI MI, NEDEN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ?

Halk TV'ye açılan soruşturma kapsamında kanalın Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, savcılığa ifade vermeye götürüldü. Oğuz, savcılıkta ifade verecek.

Barış Pehlivan'ın bilirkişi S.B. ile görüşmesini kaydeden Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ile kaydın yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifadeye götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Soruşturma kapsamında şüphelilerden Seda Selek ve Serhan Asker'in mevcut delil durumuna göre adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevklerine karar verilmiştir. Ayrıca şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in alınan ifade içeriklerine göre Halk Tv genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz'un da atılı suçlara iştirak ettikleri anlaşıldığından adı geçen şüphelilerin ifadelerin alınması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınması akabinde diğer şüphelilerin sevk durumları belirlenecektir."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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