Suat Sungur kimdir, kaç yaşında? Suat Sungur nereli, biyografisi nedir?

Suat Sungur ile Ahu Sungur evliliklerini 16. yıldönümünü geçtiğimiz günlerde kutladı. Ünlü çift Suat – Ahu Sungur hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Suat Sungur kimdir, kaç yaşında? Suat Sungur öldü iddiası doğru mu? Suat Sungur nereli? Suat Sungur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SUAT SUNGUR KİMDİR?

Suat Sungur, 1 Mart 1961, Çivril Denizli doğumlu bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. 1979 yılında İzmir Gençlik Tiyatrosu kuruluş çalışmalarında bulundu. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1984'de Devekuşu Kabare'ye katıldı ve uzun yıllar bu kurumda çalıştı. 1988'de Dormen Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı ve kapanana kadar bu kurumda oyunculuk yapmaya devam etti. Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda 1985 yılından beri birçok çocuk oyununda oynadı. Ayrıca 1984 yılından beri çeşitli televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Tiyatro ve dizi film oyuncusu Ahu Sungur ile evlidir. Televizyondaki en uzun soluklu, önemli rolü 7 sezon süren Sihirli Annem'de ilk 5 sezon boyunca canlandırdığı Avni karakteridir.

SUAT SUNGUR'UN EŞİ AHU SUNGUR KİMDİR?

Ahu sungur 5 Şubat 1981 doğumlu. Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü mezunu. Okuldan mezun olduktan sonra Semaver Kumpanya, Tiyatro Çisenti ve Tiyatro Kedi'de çeşitli oyunlarda yer aldı. En son Tiyatro Kedi'de Bir Komiser Geldi isimli oyunda Semih Sergen ile başrolleri paylaştılar. Adını Feriha Koydum dizisinde Emir karakterinin annesini canlandırdı. Mandıra Filozofu filminde Selin karakterini canlandıran oyuncu en son O Hayat Benim dizisinde yer almaktadır.

SUAT SUNGUR ÖLDÜ İDDİASI DOĞRU MU?

Hakkında öldü iddiası ve öldü mü soruları çıkan Suat Sungur'un ailesinden böyle bir doğrulama gelmedi.