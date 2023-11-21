Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Suat Kılıç izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç hayatı ve biyografisi! Suat Kılıç kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Suat Kılıç hakkında araştırmalar yapılıyor. Suat Kılıç kimdir? Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç hayatı ve biyografisi!

SUAT KILIÇ KİMDİR?

23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. Samsun 19 Mayıs Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Ankara Barosu'nda tamamladı. Avukat, gazeteci ve yazar. Kanal 7, NTV ve Kanal D'de çalıştı, sarı basın kartı sahibi.

22,23 ve 24. Dönemlerde Samsun Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. AKPARTi Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı, AKPARTi Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nde görev aldı.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 61. T.C. Hükümeti'nde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirildi. Kurucu bakanlık süresince, merkez ve taşra teşkilatını yapılandırdı. 81 ilimizde spor tesisleri ve üniversite yurtları ile gençlik ve spor projelerinde önemli atılımlar gerçekleştirdi.

Üçdönem TBMM'de bulunan Kılıç'ın 3 Kasım 2002 seçimleri ile başlayan milletvekilliği görev süresi 7 Haziran 2015 seçimleri ile sona erdi.

Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.