Suarez Uruguay maçında yok mu, neden yok? Luiz Suarez Uruguay Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi?

Dünya Kupası 2022'de bugün Uruguay'ın maçı olacak. Uruguay'ın ilk 11'ini gören seyirciler Suarez'in olmadığını görünce, Suarez Uruguay maçında yok mu, neden yok? Suarez Uruguay Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi? araştırması yaptı. Peki, Suarez neden yok? İşte detaylar...