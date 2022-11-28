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Suarez Uruguay maçında yok mu, neden yok? Luiz Suarez Uruguay Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi?

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Suarez Uruguay maçında yok mu, neden yok? Luiz Suarez Uruguay Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi?

Dünya Kupası 2022'de bugün Uruguay'ın maçı olacak. Uruguay'ın ilk 11'ini gören seyirciler Suarez'in olmadığını görünce, Suarez Uruguay maçında yok mu, neden yok? Suarez Uruguay Dünya Kupası maçında var mı, yok mu, niye yok, sakat mı, yedek mi? araştırması yaptı. Peki, Suarez neden yok? İşte detaylar...

Suarez maçta neden yok? Suarez maçta forma giymeyecek mi? Suarez Dünya Kupası turnuvasında yok mu, niye yok? Suarez Uruguay'da ilk 11'de değil mi, yedek mi başlayacak? Ayrıntılar sizlerle...

Hayır, Luis Suarez'in sakatlığı veya cezası bulunmuyor. Bugünkü maçta Cavani'nin yedeği olarak oyuna başlayacak. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi bekleniyor.

Suarez bugünkü Portekiz-Uruguay maçına yedeklerde başlayacak. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi bekleniyor. Suarez ilk 11'de değil yedeklerde bulunuyor.

Rochet

Gimenez

Godin

Coates

Varela

Olivera

Bentancur

Valverde

Vecino

Darwin Nunez

Cavani

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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