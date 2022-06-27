Suarez'in kızı gündem konusu oldu. Santrafor mevkiinde oynayan Uruguaylı millî futbolcu Suarez'in kızının adı, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Suarez'in kızı kimdir? Suarez'in kızı kaç yaşında, adı ne? Delfina Suarez kaç yaşında? İşte detaylar...

SUAREZ VE AİLESİ

Luis Alberto Suárez Díaz 24 Ocak 1987, Salto doğumlu santrfor mevkiinde oynayan Uruguaylı millî futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giymektedir. Luis Suarez'in kızının adı Delfina Suarez'dir ve 2010 doğumlu Delfina Suarez 11 yaşındadır. Suarez'in eşinin adı ise Sofia Balbi'dir.

Suárez futbola ilk olarak Uruguay takımı olan Nacional'da başladı.

31 Ocak 2011 tarihinde, Liverpool Suárez'i Ajax'dan 26,5 milyon avro karşılığında transfer etti.

Suárez, 2010-11 sezonunda 13 maça çıktı ve 4 gol kaydetti. Liverpool forması ilk kez 2 Şubat 2011 tarihinde, Stoke City maçında giydi. Liverpool adına ilk golünü de bu maçta kaydetti. Maç 2-0 galibiyet ile sonuçlandı.

Suárez, 2011-12 sezonunda 31 maça çıktı ve 11 gol kaydetti. 28 Nisan 2012 tarihinde, Norwich ile yapılan maçta Suárez hat-trick yaparak Liverpool adına ilk hat-trick'ini yapmış oldu. Kendisinin hat-trick sayısını ise 5'e yükseltti. Suárez, Lig Kupası'nda ilk kez formayı 24 Ağustos 2011 tarihinde, Exeter maçında giydi. Liverpool Lig Kupası'ndaki ilk golünü de bu maçta kaydetti. 26 Ekim 2011 tarihinde, Stoke City ile yapılan Lig Kupası'ndaki maçta 2 gol atarak başarılı performansını sürdürdü. FA Cup'ta ilk maçına Suárez 19 Şubat 2012 tarihinde, Brighton karşısında çıktı. FA Cup'taki ilk golünü de bu maçta kaydetti. Maç 6-1 galibiyet ile sonuçlandı.

26 Şubat 2012 tarihinde, Liverpool Lig Kupası'nda Cardiff ile finale kaldı. Suárez bu maçta 120 dakika görev aldı. Maç 5-4 Liverpool galibiyeti ile biterek kupayı müzesine götürmeyi başardı.

5 Mayıs 2012 tarihinde, FA Cup'ta Chelsea ile finale kaldı. Suárez bu maçta 90 dakika görev aldı. Maç 2-1 Chelsea galibiyeti ile bitti ve FA Cup şampiyonu Chelsea oldu.

Suárez, 2012-13 sezonunda 33 maça çıktı ve 23 gol kaydetti. Norwich ve Wigan maçlarında Suárez hat-trick yapma başarısını gösterdi. Liverpool'daki hat-trick sayısını 3'e, kendisinin toplam hat-trick sayısını ise 7'ye yükseltti. 21 Şubat 2013 tarihidne, Zenit ile oynanan Avrupa Ligi maçında 2 gol atarak başarılı performansını sürdürdü. Liverpool-Chelsea karşılaşmasında Suarez, ikili pozisyon sırasında rakibi Branislav Ivanoviç'i kolundan ısırdı ve 10 maç ceza aldı.

11 Temmuz 2014 tarihinde Barcelona, Suarez'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Aynı zamanda Liverpool'da Uruguaylı futbolcusuna teşekkür mesajı yayınlayarak Barcelona'ya transferini duyurdu.

2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Atlético Madrid'e transfer oldu. İlk maçında 2 gol atıp 1 asist yaptı.

2020-21 sezonunda Atlético Madrid ile La Liga şampiyonu oldu.

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