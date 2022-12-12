Su Savaşları Demir Demirkapı kimdir? Demir Demirkapı kaç yaşında, nereli?

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DEMİR DEMİRKAPI KİMDİR?

Su uzmanı Çağlar Demirkapı'nın oğlu olan Demir Demirkapı, TRT Belgesel'de Su Savaşları programında babası ile birlikte sunuculuk yapıyor. Bununla birlikte, babasına ait Gama Kimya, Su ve çevre teknolojileri mühendisliği, endüstriyel denizsuyu tuzsuzlaştırma, safsu ve ileri su arıtma tesisleri tasarımı, komple tedarik ve kurulumu işinde görev alıyor.