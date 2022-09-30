Su Muhallebisi tarifi! Masterchef Su Muhallebisi nedir, nasıl yapılır? Su Muhallebisi için gerekli malzemeler! Su Muhallebisi hangi yöreye ait?

Masterchef 30 Eylül yarışmasında şefler tarafından Su Muhallebisi yapılması istendi. Peki Masterchef Su Muhallebisi nasıl yapılır? Su Muhallebisi için gerekli malzemeler nelerdir? Su Muhallebisi tatlı tarifi! Su Muhallebisi nasıl yapılır? Su Muhallebisi tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Su Muhallebisi tarifi oldu. Peki en güzel Su Muhallebisi tatlı tarifi nasıldır? Su Muhallebisi tatlısı nasıl yapılır? Su Muhallebisi için gerekli malzemeler nelerdir? Su Muhallebisi nasıl yapılır? Su Muhallebisi için gerekenler neler?

SU MUHALLEBİSİ NEDİR, HANGİ YÖREYE AİT?

Sulu muhallebi, Kıbrıs Türk mutfağında ağırlıkla yaz aylarında tüketilen soğuk içecek. Su, nişasta ve gül suyu gibi çiçek sularından hazırlanarak servis edilir. Kıbrıs sokak lezzetleri arasındadır, Lefkoşa'da kültürel bir geçmişe sahiptir. Özellikle Bayram yerlerinde sulu muhallebi satan sokak satıcılarına ait kaydedilmiş maniler bulunmaktadır. Günümüzde Büyük Han gibi yerlerde satışının yapıldığı görülür.

SU MUHALLEBİSİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 çay bardağı nişasta

1,5 su bardağı pekmez

7 su bardağı su

1 çay bardağı toz şeker.

SU MUHALLEBİSİ NASIL YAPILIR? SU MUHALLEBİSİ TARİFİ

1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker ve 4 su bardağı su 10 dakika kaynatılır. Muhallebi kıvamına gelen nişasta ıslatılmış bir tepsiye 1,5 santim kalınlığında dökülür. İyice soğutulup küp şeker büyüklüğünde kesilir. Şerbetinin hazırlanması; 1,5 su bardağı pekmez şerbetinin içine atılır.