Ünlü oyuncu Su Kutlu Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu mu merak konusu oldu. Arama motorlarında Kirli Sepeti yeni oyuncu kim sorgulatılıyor. Peki, Su Kutlu Kirli Sepeti dizisinde mi oynayacak? Kirli Sepeti yeni oyuncu kim? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Kirli Sepeti farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Aleyna Özgeçen, Cansu Tosun, Ceren Moray, Ayça Bingöl, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel'in yer aldığı Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Kirli Sepeti yeni oyuncu kimdir araştırılmaktadır. Peki, Su Kutlu Kirli Sepeti dizisinde mi oynayacak? Kirli Sepeti yeni oyuncu kim? Detaylar haberimizde...

SU KUTLU KİRLİ SEPETİ DİZİSİNDE Mİ OYNAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önceki günlerde usta oyuncu Ahu Sungur dizinin kadrosuna katıldı. Sungur, Melisa Döngel'in oynadığı Aylin'in annesi Cavidan'a hayat verecek. Cavidan'ın evindeki hizmetçi rolü için de genç oyuncu Su Kutlu ile anlaşıldı. Kutlu dizide Kıymet'i oynayacak. Ece ErdeKoçoğlu'nun yönettiği lüks bir sitede hizmetçilik yapan Songül, Hayriye ve Medine'nin hayatının anlatıldığı diziyi Merve Girgin Aytekin yazıyor.